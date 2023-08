Skookum スクーカム

スタジャン

ones yokohama店別注モデル(ハンターグリーン・メルトンボ ディ/ブラウンレザー・スリーブ)

数年前に新品にて購入しましたが、サイズが合わず、そのままクローゼットにしまっていました。そのため、新品・未使用品と同じかと思います。

カラーリングはとても気に入っていたのですが着ることがないため今回出品します。

デザインは中央部のウール生地は少し緑がかったグレー、腕のレザー部はブラウンとおしゃれで気に入っておりました。

合わせやすいカラーリングかと思います。

また、現在は販売していない配色かと思います。

状態ですが

本体、袖、首もと、腕の皮生地などに汚れ、染み、すれ、傷などございません。

リブに毛玉などもないです。

新品、未使用ではありますが、一度人の手に渡ったものなので、保管に伴うスレ小傷や汚れ等、ご了承いただける方のみ、よろしくお願い致します。

商品の質問、値引き交渉、画像等の追加など遠慮なくどうぞ。

付属品は画像にあるのが全てです。

※喫煙者なし、ペットなしです。

(商品説明)

1939年に設立されて以来、

上質なニットやジャケットを手掛けてきた

歴史ある老舗メーカー。「Skookum」

ネイティブアメリカンの言葉で「最良」や「他に類を見ない」という意味で、高品質に拘り続ける歴史ある老舗メーカー。

Skookum社は、経営者の高齢化ということで、惜しまれつつ2018年で廃業となりました。

最後のSkookum社製品を是非!!

着丈71.0 身幅59.0 肩幅49.0 袖丈64.0

生産国:MADE IN USA 米国製

素材:表地-ウール 100% /牛革 裏地-ポリエステル100%

カラー...ブラウン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スクーカム 商品の状態 新品、未使用

Skookum スクーカムサーコート、スタジャンones yokohama店別注モデル(ハンターグリーン・メルトンボ ディ/ブラウンレザー・スリーブ)数年前に新品にて購入しましたが、サイズが合わず、そのままクローゼットにしまっていました。そのため、新品・未使用品と同じかと思います。カラーリングはとても気に入っていたのですが着ることがないため今回出品します。デザインは中央部のウール生地は少し緑がかったグレー、腕のレザー部はブラウンとおしゃれで気に入っておりました。合わせやすいカラーリングかと思います。また、現在は販売していない配色かと思います。状態ですが本体、袖、首もと、腕の皮生地などに汚れ、染み、すれ、傷などございません。リブに毛玉などもないです。新品、未使用ではありますが、一度人の手に渡ったものなので、保管に伴うスレ小傷や汚れ等、ご了承いただける方のみ、よろしくお願い致します。商品の質問、値引き交渉、画像等の追加など遠慮なくどうぞ。付属品は画像にあるのが全てです。※喫煙者なし、ペットなしです。(商品説明)1939年に設立されて以来、上質なニットやジャケットを手掛けてきた歴史ある老舗メーカー。「Skookum」ネイティブアメリカンの言葉で「最良」や「他に類を見ない」という意味で、高品質に拘り続ける歴史ある老舗メーカー。Skookum社は、経営者の高齢化ということで、惜しまれつつ2018年で廃業となりました。最後のSkookum社製品を是非!!着丈71.0 身幅59.0 肩幅49.0 袖丈64.0生産国:MADE IN USA 米国製素材:表地-ウール 100% /牛革 裏地-ポリエステル100%カラー...ブラウン

