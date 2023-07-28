激安/新作 新品未使用 ※最終値下げ ミュゼ 美容脱毛器 スキンケアプロ エピフォト 美容機器

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新品、未使用の商品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。

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商品名：S.S.C. エピフォト スキンケア プロ ローション

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※検品のため、一度開封しておりますのでご了承ください。検品はきちんとしていますが万が一、見落としや初期不良がございましたら必ず評価前にご連絡ください。

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引越しで断捨離中の為出品しています。最終値下げです!!送料込みでこのお値段、新品未使用は必見です!!これから肌見せが多くなる季節に気軽に試せるお値段で家庭で脱毛しませんか？ミュゼ エピフォト スキンケアプロ 美容脱毛器タイプ···光美容器部位···全身2021年1月に購入しました。家庭用光脱毛器とスキンケア美容液のセットです。新品、未使用の商品ですが自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。【家庭用光美容器S.S.C. EPI PHOTO SKIN CARE PRO】サロン品質の本格ケアを叶える、ミュゼオリジナルの家庭用光美容器。独自のミストローションと光の効果で、顔やボディのムダ毛ケアと美肌ケアの2種類のトリートメントで美肌へ導きます。■商品概要商品名 ：S.S.C. EPI PHOTO SKIN CARE PRO単品価格：58,000円 (税抜)付属品 ：Face用アタッチメント、Photo S用アタッチメント、専用ゴーグル、電源アダプター、電源コード【S.S.C. エピフォト スキンケア プロ ローション】S.S.C. エピフォト スキンケア プロ用ローション。ムダ毛ケア、フォトスキンケアのトリートメントをする際にご使用いただくミストタイプの化粧水です。トリートメント後はふき取りも不要で、肌になじませるだけです。■商品概要商品名：S.S.C. エピフォト スキンケア プロ ローション容量 ：195mL価格 ：3,000円（税抜）※検品のため、一度開封しておりますのでご了承ください。検品はきちんとしていますが万が一、見落としや初期不良がございましたら必ず評価前にご連絡ください。#ミュゼ #脱毛器 #新品未使用#家庭用脱毛器#お手頃価格

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