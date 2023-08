DSi 北米版 USAモデル

ゼルダの伝説 4つの剣がつきます

目立った傷や汚れなどなく美品です。

動作については一通り確認をしており、特に問題はありません。画面の黄ばみなどもなく良好です。

【動作確認項目】

・ソフト読込みok

・SDカード読込みok

・各ボタン操作ok

・ボリューム調整ok

・ディスプレイok

・タッチパネルok

・カメラ起動ok

・インターネット接続ok

・初期化ok

・充電ok

喫煙者やペットはおりません。

コメントなし即購入可能です。

Nintendo NINTENDO DS ニンテンドー DSI PINK

color: PINK

ゲーム機本体種類: NINTENDO DS

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

#任天堂

#Nintendo

商品の情報 ブランド ニンテンドーDS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

