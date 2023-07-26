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【商品】
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FINAL FANTASY XVI リミテッドエディション
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[CFIJ-15500]
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メルカリ便にて発送致します。
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ブランドソニーインタラクティブエンタテインメント
商品の状態新品、未使用

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御覧いただき、ありがとうございます。【商品】PS5用ファイナルファンタジー　コントローラー　FINAL FANTASY XVI【状態】新品・未開封PlayStation5 専用コントローラーになります。・Dual Sense ワイヤレス コントローラー　FINAL FANTASY XVI リミテッドエディション[CFIJ-15500]24時間以内に発送致します。初期不良はメーカーへお問い合わせ下さい。メルカリ便にて発送致します。よろしくお願いいたします。

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【 開梱 設置?無料 】 ファイナルファンタジー　コントローラー リミテッドエディション その他

22分钟前

【 開梱 設置?無料 】 ファイナルファンタジー　コントローラー リミテッドエディション その他

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