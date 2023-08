ご覧いただきありがとうございます!

【定価8.4万】1PIU1UGUALE3 バイカーデニム テーパード クロップド



ヒステリックグラマー 転写デニム

プロフィール欄もご確認下さいますようお願いいたします。

RRL low straight デニム ラルフローレン

ご質問等ございましたらコメント下さい。

リーバイス 517 ブーツカットデニム W36 L34 オレンジタブ



ダブルタップス ブルースベリースキニー パンツ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ヌーディージーンズ skinny lin 30/32 セルビッジ スキニー

【ブランド】

90s usa製 リーバイスシルバータブ超極太バギーデニム W38 B2729

OLD CLOW オールドクロウ

BALMAIN PALIS デニム 【値下げ中】



44年 復刻 made in USA リーバイス S501XX W30 L34

【サイズ】

FULLCOUNT デニムパンツ 1106 松田優作モデル W28L36

XLサイズ

Levi’s 501 CT W 34white oak セルビッジ USA

・ウエスト 100cm

リーバイス 501 66前期 スレキスタンプ 濃紺 ヴィンテージ

・股上 31cm

リーバイス 501ct カスタマイズ&テーパード 32インチ

・股下 86cm

RAF SIMONS 17ss CLASSIC DENIM PANTS

・わたり 34cm

A BATHING APE アベイシングエイプ デニムパンツ

・裾幅 25cm

1990年代 ユーロ リーバイス 501 ヒゲ ジーンズ EURO



eytys デニム

※ 素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

DSQUARED2 SINCE1964

全て平置きで採寸しております。

新品 EMPORIO ARMANI イタリア製J06 スリムジーンズ W31 M



ドルチェ&ガッバーナ 22BLACK G31XAP クロップド デニムパンツ

【カラー】

どどんがどんさん専用 POLAR SKATE CO.'93 デニム ジーンズ

ブルー

デンハム SKIMデニム slimフィット



米国製■新品Levi's501リーバイス W27 ピンク カラーパンツ

【素材】

BLUPORT MALIBU ストレッチデニム

コットン

【美品】GRAMiCCi for RHC 別注 Denim Pants L



Resolute 711 W31 L30 リゾルト

【説明・状態】

OFF-WHITE オフホワイト ダメージデニム ジーンズ サイズ28

14オンスの太めシルエットのデニムパンツです。

未使用 アルマーニエクスチェンジ ライトウェイト パンツ ブラック W31 M

リアルなヴィンテージ加工で仕上げてあります。

ヴィヴィアンウエストウッドマン ブラックデニム ジーンズ ストレッチ サルエル



NBA オールスター バギーデニム DIANLAO コムドットゆうた着用 B系

着用回数は5回程度です。

リーバイス 505-0217 80s USA製

大きなキズ・汚れはありませんが、裾にロールアップした後がありますので、写真をご確認のうえ、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。

made in usa Levi's 505 33×30 縦落ち 良個体



ナンバーナイン モダンエイジ期 パッチワークデニ厶パンツ

※素人保管となり、状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。

《KIK WEAR》キックウェアー デニム バギーパンツ ストレート ワイド

※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。

90s Levi's リーバイス 501 バレンシア製 赤耳 BIGE W34



【フォロー割適用】JOKER BRANDデットストックハーフジーンズプリントバギ

中には細かい傷やダメージ等の見落とし等がある場合がございますが、中古品となりますのでご了承ください。

【定価2.8万】アントレアミ slimライン ストレッチパンツ



アクネ Acne

0408N1000

リーバイス646 フレアデニム

416N200

90s シルバータブ ルーズ ホワイト silver tab ジーンズ デニム



ciota テーパードデニム ライトブルー



サート ビッグジョン ロンハーマン

#オールドクロウ

コムデギャルソンオム 綿麻デニムペインターパンツ AD2017

#グラッドハンド

DSQUARED2 デニム ジーンズ ディースクエアード 52サイズ

#ギャングスタービル

【値引き交渉可】Fear of God ブラック スキニーデニム

#ウィアード

良い品しかない!定価5万 イタリア製 ノティファイ 高級デニム!!

#ジェラード

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!プロフィール欄もご確認下さいますようお願いいたします。ご質問等ございましたらコメント下さい。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【ブランド】 OLD CLOW オールドクロウ【サイズ】 XLサイズ・ウエスト 100cm・股上 31cm・股下 86cm・わたり 34cm・裾幅 25cm※ 素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。 全て平置きで採寸しております。【カラー】 ブルー【素材】 コットン【説明・状態】 14オンスの太めシルエットのデニムパンツです。 リアルなヴィンテージ加工で仕上げてあります。 着用回数は5回程度です。 大きなキズ・汚れはありませんが、裾にロールアップした後がありますので、写真をご確認のうえ、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。※素人保管となり、状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等がある場合がございますが、中古品となりますのでご了承ください。0408N1000416N200#オールドクロウ#グラッドハンド#ギャングスタービル#ウィアード#ジェラード

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VINTAGE SLUB STRAIGHT DENIMアメリカンイーグル ジェギング 0サイズcomoli 白 ベルテッドデニムパンツ 3良品⭐️リーバイス&ミッキーマウスコラボ デニムM22AW ディースクエアード ブラックデニム 42 クールガイ COOL GUYLevi's 501xx 1955年モデル 555 バレンシア デッドストックSupreme®/UNDERCOVER® Layered JeanSAPEur トラックパンツ インディゴ LLevi's 1873xx Original Waist Overall W31