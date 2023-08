【激安セール】 THE SHINZONE センタープレスハイウエストチノパンツ チノパン

カラー···ベージュ

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シルエット···ストレート

センタープレス···センタープレスあり

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

【サイズ34】

ウエスト71

ヒップ101

股上30.2

股下73.5

すそ周り44

裾直しはせず折って履いていたので折り跡あり。

ポケット周りが少し白っぽくなっています。

着用回数10回も履いていないと思います。

洗濯機では洗っておらず、汚れたところを拭き取って

陰干ししてケアしていました。

お気に入りで大事にしていたものなので、お値下げ交渉はご遠慮いただけるとありがたいです。

小さく折り畳んで発送させていただきます。

カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···コットンシルエット···ストレートセンタープレス···センタープレスあり股上···ハイウエスト季節感···春、夏、秋、冬【サイズ34】ウエスト71ヒップ101股上30.2股下73.5すそ周り44裾直しはせず折って履いていたので折り跡あり。ポケット周りが少し白っぽくなっています。着用回数10回も履いていないと思います。洗濯機では洗っておらず、汚れたところを拭き取って陰干ししてケアしていました。お気に入りで大事にしていたものなので、お値下げ交渉はご遠慮いただけるとありがたいです。小さく折り畳んで発送させていただきます。

