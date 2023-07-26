格安販売の (7/7着)mii様 ❤︎ うちわ文字 アイドル

オーダー希望ありがとうございますʚ♡ɞ
Best CHOI’S MINHO 2022 Blu-ray ファンクラブ限定
消えた初恋 Blu-Ray BOX 初回限定盤
まずは下記のオーダー表をご記載お願いします！
Gulf Kanawut 公式グッズ Mewgulf
SixTONES 松村北斗 グッズ まとめ売り エロハン うちわ 公式写真
hrmbryan 様専用★ GeminiFourthヘアーバンド &Tシャツ
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iLiFE! 天羽しおり チェキ ランチェキ
オーダー表
BTS FESTA ARMYラウンジ特典トレカ ジミン
①文字(1文字ずつor1.5文字or連結)
【❣️新品未使用】バンタン BTS ×マクドナルド Butter ジップパーカー
②フォント
平野紫耀 sweetgarden pvcキーホルダー など キンプリ
③素材(内側から順に)
BTS 防弾 君に届く 会場限定JIMINトレカ
④飾り文字(配置素材フォント具体的に)
Snow Man 歴代 パンフレット【10冊セット】
⑤飾りオプション(配置素材色も具体的に)
SEVENTEEN 2015 トレカ ジュン コンプ
⑥サイズ
半沢直樹(2020年版) -ディレクターズカット版-Blu-ray BOX5枚組
⑦到着希望日
ENHYPEN Kcon限定フォトカード
⑧厚紙補強(ありorなし)
BTS MEMORIES OF 2019 新品 未開封 Blu-ray 抜けなし
⑨その他ご要望等
BiSHアユニD サイン
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柴田恭兵ファンクラブ会報
kep1er ユジン トレカ starriver makestar
山下美月 直筆サイン入りチェキ
୨୧ オーダーの流れ ୨୧
乃木坂46 一ノ瀬美空 サイン入り生写真
専用出品→オーダー→購入後作成→発送
防弾少年団 Butter 777人限定 サノクトレカ ジミン
フィギュア(羽生結弦) 平昌五輪 スポーツ新聞５紙 ＆ソチ五輪 ２紙
୨୧ 料金 ୨୧
ウナギサヤカ タオル 2022
1文字 ￥800
値下げ)carat棒 ver.2
1.5文字 ￥1,300
渡辺翔太 アクスタ すのチル fest Mania 滝沢歌舞伎 銀さん
BTS ジン JIN トレカ 12枚 セット
グリッター ＋￥1,600
BTS SUGA ユンギ ソロアルバム コンプセット
カッティングシート ＋￥400
22/7 宮瀬玲奈 サイン入り ハート チェキ ナナニジ ナナブンノニジュウニ
蛍光カッティングシート ＋￥1,100
SEVENTEEN FMLユニバ ラキドロ 抽選 トレカ ミンハオ
反射シート ＋¥1,400
専用 鈴木くるみ
小文字(ひらがな一文字) ＋￥50
センラ YF 缶バッジ
小文字(漢字一文字) ＋￥100
関西ジャニーズJr. あけおめコンサート末澤誠也 ちびぬい
オプション(持込画像可) ＋¥50
菅田将暉 グッズ
吉岡茉祐さん、奥野香耶さん、高木美佑さん直筆サイン入りチェキ、懸賞当選品
※使用するカラーによって金額変動あり
【最終値下】なにわ男子 高橋恭平 セット
※素材によっては取り寄せとなるためお時間いただきます。
♯Hgi28IJサウンドロップング!アイドリング!!! SIDE A全10種
松浦亜弥 L判生写真19枚
お急ぎ(10日以内発送) ＋￥700
トレカ ③① EXO カイ KAI
詳しくは画像欄よりご確認ください。
TXT ラキドロ ヨンジュン ボムギュ M2U
achan様専用
SnowMan 目黒蓮 アクスタ 5個セット
୨୧ 注意事項 ୨୧
Aぇ！group公式グッズ
◎素人作成であるため理解ある方のみ購入可能です。
King & Prince 公式写真
◎カッティングシートは素材により
チェキ 二丁魁 白鳥白鳥
多少気泡が入る場合があります。
【chee様専用】
◎縁の太さについて希望がなければ普通で作成します。
Aぇ!group 佐野晶哉 ちびぬい
◎作り直し等は行なっておりません。万が一こちらに
（５枚） トレカ サナ TWICE MISSHA ミシャ espoir エスポア
不備がありましたら評価前にご連絡ください。
レアトレカ付き TWICE トレカ うちわ ラントレ 特典 セット ジョンヨン
◎文字のみの販売。うちわはつきません。
伊藤純奈直筆サイン入りTシャツ
◎サンプルの最終確定後2日以内にお支払いを
BLACKPINK タオル 銀テ ペンラ
お願い致します。
ASTRO ウヌ チャウヌ music korea 当選トレカ
◎作成した物はサンプルとして使う場合があります。
King & Prince Mr.5 アルバム DearTiara盤
使用不可の場合は1文字＋￥200頂きます。
【本日値下】大空スバル 2020 誕生日 記念グッツ 活動記念ポストカード
◎袋に入れ厚紙等で補強し発送。
超特急 Blu-ray 写真集
◎おおよその送付目安は2週間〜1ヶ月半以内。
「時尚健康 雑誌」アレン・レン 任嘉倫の内容を福島
◎大きさ・到着希望日を見て配送方法決めるため
INTO1 张嘉元 日本ファンミ サイン会 直筆サイン入りポストカード
配送方法は未定に設定しております。
DMD NuNew タンブラー cutiepie
希望の発送方法がある方はご連絡ください。
乃木坂46 CD DVD Blu-ray まとめ売り
◎専用出品後2日以内にご連絡がない場合、
❤️嵐 ナイスな心意気 大野智 公式コダック
削除、ブロックさせていただく場合がございます。
SnowMan 岩本照 アクスタ
ASTRO STARGAZER ネックレス ペンダント チャウヌ トレカ 未開封
乃木坂46 生写真 齋藤飛鳥 太陽ノック 3種コンプ
コンサート うちわ屋さん 団扇屋さん
❤︎様専用出品
ジャニーズ 団扇文字 うちわ文字
なにわ男子 高橋恭平 公式写真 写真
PSYCHO-PASS 宜野座伸元 FC限定グッズセット アクスタ 特典付
seventeen トレカ
嵐グッズ セット
Hey!Say!JUMP fad Blu-ray
オーダー希望ありがとうございますʚ♡ɞまずは下記のオーダー表をご記載お願いします！⑅∙˚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈˚∙⑅オーダー表①文字(1文字ずつor1.5文字or連結)②フォント③素材(内側から順に)④飾り文字(配置素材フォント具体的に)⑤飾りオプション(配置素材色も具体的に)⑥サイズ⑦到着希望日⑧厚紙補強(ありorなし)⑨その他ご要望等⑅∙˚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈˚∙⑅୨୧ オーダーの流れ ୨୧専用出品→オーダー→購入後作成→発送୨୧ 料金 ୨୧1文字 ￥8001.5文字 ￥1,300グリッター ＋￥1,600カッティングシート ＋￥400蛍光カッティングシート ＋￥1,100反射シート ＋¥1,400小文字(ひらがな一文字) ＋￥50小文字(漢字一文字) ＋￥100オプション(持込画像可) ＋¥50 ※使用するカラーによって金額変動あり ※素材によっては取り寄せとなるためお時間いただきます。お急ぎ(10日以内発送) ＋￥700詳しくは画像欄よりご確認ください。୨୧ 注意事項 ୨୧◎素人作成であるため理解ある方のみ購入可能です。◎カッティングシートは素材により 多少気泡が入る場合があります。◎縁の太さについて希望がなければ普通で作成します。◎作り直し等は行なっておりません。万が一こちらに 不備がありましたら評価前にご連絡ください。◎文字のみの販売。うちわはつきません。◎サンプルの最終確定後2日以内にお支払いを お願い致します。◎作成した物はサンプルとして使う場合があります。 使用不可の場合は1文字＋￥200頂きます。◎袋に入れ厚紙等で補強し発送。◎おおよその送付目安は2週間〜1ヶ月半以内。◎大きさ・到着希望日を見て配送方法決めるため 配送方法は未定に設定しております。 希望の発送方法がある方はご連絡ください。◎専用出品後2日以内にご連絡がない場合、 削除、ブロックさせていただく場合がございます。コンサート うちわ屋さん 団扇屋さんジャニーズ 団扇文字 うちわ文字