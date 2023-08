格安販売の (7/7着)mii様 ❤︎ うちわ文字 アイドル

オーダー希望ありがとうございますʚ♡ɞ

まずは下記のオーダー表をご記載お願いします!

⑅∙˚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈˚∙⑅

オーダー表

①文字(1文字ずつor1.5文字or連結)

②フォント

③素材(内側から順に)

④飾り文字(配置素材フォント具体的に)

⑤飾りオプション(配置素材色も具体的に)

⑥サイズ

⑦到着希望日

⑧厚紙補強(ありorなし)

⑨その他ご要望等

⑅∙˚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈˚∙⑅

୨୧ オーダーの流れ ୨୧

専用出品→オーダー→購入後作成→発送

୨୧ 料金 ୨୧

1文字 ¥800

1.5文字 ¥1,300

グリッター +¥1,600

カッティングシート +¥400

蛍光カッティングシート +¥1,100

反射シート +¥1,400

小文字(ひらがな一文字) +¥50

小文字(漢字一文字) +¥100

オプション(持込画像可) +¥50

※使用するカラーによって金額変動あり

※素材によっては取り寄せとなるためお時間いただきます。

お急ぎ(10日以内発送) +¥700

詳しくは画像欄よりご確認ください。

୨୧ 注意事項 ୨୧

◎素人作成であるため理解ある方のみ購入可能です。

◎カッティングシートは素材により

多少気泡が入る場合があります。

◎縁の太さについて希望がなければ普通で作成します。

◎作り直し等は行なっておりません。万が一こちらに

不備がありましたら評価前にご連絡ください。

◎文字のみの販売。うちわはつきません。

◎サンプルの最終確定後2日以内にお支払いを

お願い致します。

◎作成した物はサンプルとして使う場合があります。

使用不可の場合は1文字+¥200頂きます。

◎袋に入れ厚紙等で補強し発送。

◎おおよその送付目安は2週間〜1ヶ月半以内。

◎大きさ・到着希望日を見て配送方法決めるため

配送方法は未定に設定しております。

希望の発送方法がある方はご連絡ください。

◎専用出品後2日以内にご連絡がない場合、

削除、ブロックさせていただく場合がございます。

コンサート うちわ屋さん 団扇屋さん

ジャニーズ 団扇文字 うちわ文字

