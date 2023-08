モンタナのデニムジーンズです。

EURO Levis 初期 エンジニアードデニムパンツ 30 立体縫製 オールド

数年前にデッドストックとの事でヴィンテージショップで購入し一度着用し、保管していました。

nonnative DWELLER JEANS TAPERED FIT VW

詳細は不明ですが、貴重な物だとの事です。

LEVI'S 20505-0217 ヴィンテージデニム タロンジップ レア

古着好きやアメカジ好き、ウエアハウスなど好きな方におすすめです。

【希少】COMME des GARCONS デニム 切り替え 変形 M OLD



希少Sサイズ wtaps BLUES Trash デニム2008

W34 L34

polarskate bigboy



NAMACHEKO denim

LOT 771A

[美品]Maison Margielaメゾンマルジェラデニムパンツ



60s LEVI’S BIG E

THE FARM CLOTHING

【Levi's】90sリーバイス501 サルファ 後染めブラック USA製 黒

MONTANA HORSEMANS

00s LEVI'S RED HONEST DISHONEST

Every Garment Guaranteed

激レア ニグロリーグ チームロゴ デニム コムドット ゆうた



Dime Djco Denim Pants バギーデニム L インディゴ ダイム

ウエスト約45

DSQUARED2 ダメージ加工 デニム ジーンズ モデルスケーター サイズM

股上約29.5

ディーゼル(DIRSEL)ダメージデニム ジーンズw30 l30 THAVAR

ワタリ約34

限定god selection xxx LYFT パンツ

股下約90

premium GUESS ハンドメイド ペインター デニムパンツ 古着

裾幅約25

《再構築》Y2K サイドタック ワイドデニム ドッキング リメイクデニム 大きめ



00s PIKO アーカイブ ストレート バギーデニム ワイドパンツ y2k

未洗いですので縮むと思います。

Archive Denim Jacquard Regular Jean 青 34



Lee REGURAR FIT 737 AUSTIN BOOTCUT LEG

中古品ですので神経質な方はお控え下さい。

21SS 美品 kater Jeans イエローロゴラインデニム サイズ52

ご理解ご検討の上よろしくお願い致します。

90’s WD ブラックバギーカーゴパンツ vintage y2k usa製



60'sリーバイス 518 ビッグ E❗️スタプレ 水色 パンツ ビンテージ



70ー80'sリー 200 ブーツカット

カラー···ブルー

3860B デンハム サイズ27 スリムフィット ボタンフライ 1年加工

人気モデル···リーバイス 501

児島ジーンズ ダブルニー

シルエット···ストレート

【リメイクデニム パッチワーク ゴブラン織り アニマル くま カーキ 白 古着】

股上···レギュラー

★激レア★APE シャーク デニム ショーツ M ハーフパンツ kaws

丈···フルレングス

コムデギャルソン ローリングストーンズ マルチカラー パンツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

モンタナのデニムジーンズです。数年前にデッドストックとの事でヴィンテージショップで購入し一度着用し、保管していました。詳細は不明ですが、貴重な物だとの事です。古着好きやアメカジ好き、ウエアハウスなど好きな方におすすめです。W34 L34LOT 771ATHE FARM CLOTHINGMONTANA HORSEMANSEvery Garment Guaranteedウエスト約45股上約29.5ワタリ約34股下約90裾幅約25未洗いですので縮むと思います。中古品ですので神経質な方はお控え下さい。ご理解ご検討の上よろしくお願い致します。カラー···ブルー人気モデル···リーバイス 501シルエット···ストレート股上···レギュラー丈···フルレングス季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

激レア levis646 ベルボトム フレアデニム リーバイスリーバイス502 ビッグE00s Levi's 501 USA製 リーバイス デニム オールド ビンテージR.H.Vintage ロンハーマン ダメージ加工 スウェットデニムパンツラフシモンズ raf simons sterlingruby スターリングルビーDIESEL BUSTER(ディーゼル バスター)Levi’s 505 80S オレンジタブ MADE IN USAMONTANA HORSEMANS セルビッチデニムジーンズ W34【ありさん専用】DENHAMデンハム RAZORレイザー スリムフィットリーバイス/502XX/W31 L33/1990製造/日本製