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日本初の Air Nike Huarache "Black/White" OG スニーカー

商品の説明

Nike Air Huarache OG "Black/White"
新品 NIKE DUNK HIGH KNICKS 31cm 希少サイズ
ナイキ エアハラチ OG "ブラック/ホワイト"
VANS × Alexander Lee Chang SK8 HI

new balance CM576L GN サイズ10 28cm
新品未使用品です。
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サイズは29.5cm、END当選品となります。
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商品の情報

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Nike Air Huarache OG "Black/White"ナイキ エアハラチ OG "ブラック/ホワイト"新品未使用品です。サイズは29.5cm、END当選品となります。日本未発売のカラーです。＊小さめのフィットですので、0.5～1cm大きめのサイズをお勧め致します。

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商品のサイズ29.5cm
商品の状態新品、未使用

日本初の Air Nike Huarache "Black/White" OG スニーカー

37分钟前

日本初の Air Nike Huarache "Black/White" OG スニーカー

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