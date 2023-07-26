お知らせ ログイン 会員登録 出品
【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます。
アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS

Harlaut Apparel ジャケット　4XL
2021-2022シーズンに購入し、今シーズンも2月中旬まで着用しておりました。
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
以降使用しておりません。
激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア

Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下
なお、所有する2着を交互使用してましたが、使用頻度は今季含めると30〜40回はあると思います。
新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット

★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下
色味は、いわゆるカーキです。
アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
サイズはS、サイズ感は日本のM程度です。
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
※170cm60kgで着用
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM

激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア
・パンツ右裏（太もも裏）に小さなシミがあり
Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下
・エッジガードはキズ多数
新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
リフト座面に接する背面、おしり箇所は目立った汚れはなさそうですが、見落としあるかもしれません。
★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下

アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
今回はクリーニング出さずに現状渡しとさせて頂きます。中古でございますのでその点ご理解ご了承ください。
Harlaut Apparel ジャケット　4XL

⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
ご検討のほど宜しくお願い致します。
激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア

Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下

新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
商品概要
★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下

アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
ライダー スキー ジャケット
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
G75461030
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
Thrill Green
激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア
Sサイズ
Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下

新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット

★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下
ライダー スキー パンツ
アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
G75568050
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
Sサイズ
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM

激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア
耐水圧：10,000mm
Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下
透湿性：10,000gr/m2/24h
新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
※ゴアテックスではございません。
★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下

アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
特徴（引用）
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
フードの部分に大胆にブランドロゴが配されたカジュアルテイストな中綿入りジャケット。
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
メインジッパー部分、袖部分のカラーを切り替えることで、PeakPerformaceらしいデザインが際立った一着。
激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア

Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下
上着仕様（引用）
新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
・Hipe(R)
★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下
・中綿入り
アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
・100％リサイクル素材の表生地を採用
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
・ベンチレーション（両脇下）
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
・ジッパー&フラップ付きハンドポケット
激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア
・ジッパー付き胸ポケット
Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下
・胸ポケットにゴーグルワイパー
新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
・左袖にスキーパスポケット
★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下
・袖はベルクロで調整可能
アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS
・リストゲーター
Harlaut Apparel ジャケット　4XL
・裾にドローコード
⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM
・パウダースカートにはボトムと結合するbutton-in system機能

激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア

商品の情報

商品のサイズS
ブランドピークパフォーマンス
商品の状態やや傷や汚れあり

Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下

新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット

★最新23年　オガサカ　選手モデル★お洒落非売品　オガサカ　デサント　スキー上下

アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS

Harlaut Apparel ジャケット　4XL

⭐️VOLCOM⭐️ ボルコム スキー スノボ ウェア ジャケット メンズM

激安！！ダイネーゼ　スキーウェア　HP2 スノボウェア

Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下

新品タグ付き Phenix フェニックス ジャケット
ご覧いただきありがとうございます。2021-2022シーズンに購入し、今シーズンも2月中旬まで着用しておりました。以降使用しておりません。なお、所有する2着を交互使用してましたが、使用頻度は今季含めると30〜40回はあると思います。色味は、いわゆるカーキです。サイズはS、サイズ感は日本のM程度です。※170cm60kgで着用・パンツ右裏（太もも裏）に小さなシミがあり・エッジガードはキズ多数リフト座面に接する背面、おしり箇所は目立った汚れはなさそうですが、見落としあるかもしれません。今回はクリーニング出さずに現状渡しとさせて頂きます。中古でございますのでその点ご理解ご了承ください。ご検討のほど宜しくお願い致します。商品概要上ライダー スキー ジャケットG75461030Thrill Green Sサイズ下ライダー スキー パンツG75568050Sサイズ耐水圧：10,000mm透湿性：10,000gr/m2/24h※ゴアテックスではございません。特徴（引用）フードの部分に大胆にブランドロゴが配されたカジュアルテイストな中綿入りジャケット。メインジッパー部分、袖部分のカラーを切り替えることで、PeakPerformaceらしいデザインが際立った一着。上着仕様（引用）・Hipe(R)・中綿入り・100％リサイクル素材の表生地を採用・ベンチレーション（両脇下）・ジッパー&フラップ付きハンドポケット・ジッパー付き胸ポケット・胸ポケットにゴーグルワイパー・左袖にスキーパスポケット・袖はベルクロで調整可能・リストゲーター・裾にドローコード・パウダースカートにはボトムと結合するbutton-in system機能

商品の情報

商品のサイズS
ブランドピークパフォーマンス
商品の状態やや傷や汚れあり

【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)

56分钟前

【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)

¥38,000 ¥21,660

(税込) 送料込み
6
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d1dc9b095199e

 1421

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

d1dc9b095199e
【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用) 【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)

ピークパフォーマンス スキーウエア Peak Performance Rider Ski Jacket 2107G75461 G09 Thrill Green ライダー スキー ジャケット メンズ :g75461-g09:オールマウンテンスポーツDoing - 通販 - Yahoo!ショッピング

ピークパフォーマンス スキーウエア Peak Performance Rider Ski Jacket 2107G75461 G09 Thrill Green ライダー スキー ジャケット メンズ :g75461-g09:オールマウンテンスポーツDoing - 通販 - Yahoo!ショッピング


ピークパフォーマンス スキーウエア Peak Performance W Rider Ski Jacket 2107G76054 45G Fells View ライダー ジャケット レディス :2107g76054-45g:オールマウンテンスポーツDoing - 通販 - Yahoo!ショッピング

ピークパフォーマンス スキーウエア Peak Performance W Rider Ski Jacket 2107G76054 45G Fells View ライダー ジャケット レディス :2107g76054-45g:オールマウンテンスポーツDoing - 通販 - Yahoo!ショッピング


PeakPerformance｜さまざまなシーンで活躍するライダーが信頼する機能

PeakPerformance｜さまざまなシーンで活躍するライダーが信頼する機能


スキーウェア,peak performance | All Mountain Sports Doing

スキーウェア,peak performance | All Mountain Sports Doing


ピークパフォーマンス スキーウェアの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

ピークパフォーマンス スキーウェアの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com


楽天市場】40%OFF ピークパフォーマンス バーティカル ジャケット Peak

楽天市場】40%OFF ピークパフォーマンス バーティカル ジャケット Peak


ヨドバシ.com - ピークパフォーマンス Peak Performance Vertical 3L

ヨドバシ.com - ピークパフォーマンス Peak Performance Vertical 3L

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)
© www.inba.net, Inc.