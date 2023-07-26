【希望者のみラッピング無料】 Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下 ウエア(男性用)

ご覧いただきありがとうございます。

アークテリクス スティンガービブ パンツ Stinger Bib サイズS



Harlaut Apparel ジャケット 4XL

2021-2022シーズンに購入し、今シーズンも2月中旬まで着用しておりました。

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以降使用しておりません。

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なお、所有する2着を交互使用してましたが、使用頻度は今季含めると30〜40回はあると思います。

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色味は、いわゆるカーキです。

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サイズはS、サイズ感は日本のM程度です。

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※170cm60kgで着用

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・パンツ右裏（太もも裏）に小さなシミがあり

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・エッジガードはキズ多数

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リフト座面に接する背面、おしり箇所は目立った汚れはなさそうですが、見落としあるかもしれません。

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今回はクリーニング出さずに現状渡しとさせて頂きます。中古でございますのでその点ご理解ご了承ください。

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ご検討のほど宜しくお願い致します。

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商品概要

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上

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ライダー スキー ジャケット

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G75461030

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Thrill Green

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Sサイズ

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下

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ライダー スキー パンツ

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G75568050

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Sサイズ

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耐水圧：10,000mm

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透湿性：10,000gr/m2/24h

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※ゴアテックスではございません。

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特徴（引用）

Harlaut Apparel ジャケット 4XL

フードの部分に大胆にブランドロゴが配されたカジュアルテイストな中綿入りジャケット。

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メインジッパー部分、袖部分のカラーを切り替えることで、PeakPerformaceらしいデザインが際立った一着。

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Peak Performance ピークパフォーマンス スキーウェア上下

上着仕様（引用）

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・Hipe(R)

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・中綿入り

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・100％リサイクル素材の表生地を採用

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・ベンチレーション（両脇下）

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・ジッパー&フラップ付きハンドポケット

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・ジッパー付き胸ポケット

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・胸ポケットにゴーグルワイパー

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・左袖にスキーパスポケット

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・袖はベルクロで調整可能

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・リストゲーター

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・裾にドローコード

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・パウダースカートにはボトムと結合するbutton-in system機能

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ピークパフォーマンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。2021-2022シーズンに購入し、今シーズンも2月中旬まで着用しておりました。以降使用しておりません。なお、所有する2着を交互使用してましたが、使用頻度は今季含めると30〜40回はあると思います。色味は、いわゆるカーキです。サイズはS、サイズ感は日本のM程度です。※170cm60kgで着用・パンツ右裏（太もも裏）に小さなシミがあり・エッジガードはキズ多数リフト座面に接する背面、おしり箇所は目立った汚れはなさそうですが、見落としあるかもしれません。今回はクリーニング出さずに現状渡しとさせて頂きます。中古でございますのでその点ご理解ご了承ください。ご検討のほど宜しくお願い致します。商品概要上ライダー スキー ジャケットG75461030Thrill Green Sサイズ下ライダー スキー パンツG75568050Sサイズ耐水圧：10,000mm透湿性：10,000gr/m2/24h※ゴアテックスではございません。特徴（引用）フードの部分に大胆にブランドロゴが配されたカジュアルテイストな中綿入りジャケット。メインジッパー部分、袖部分のカラーを切り替えることで、PeakPerformaceらしいデザインが際立った一着。上着仕様（引用）・Hipe(R)・中綿入り・100％リサイクル素材の表生地を採用・ベンチレーション（両脇下）・ジッパー&フラップ付きハンドポケット・ジッパー付き胸ポケット・胸ポケットにゴーグルワイパー・左袖にスキーパスポケット・袖はベルクロで調整可能・リストゲーター・裾にドローコード・パウダースカートにはボトムと結合するbutton-in system機能

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ピークパフォーマンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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