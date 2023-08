正規 《新品未使用・即完売品》ULTRAMAN×#FR2コラボ 暁　ブラックTシャツM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#KEIshopTシャツ一覧

新品・タグ付き・未開封

STUSSY NIKE 8 BALL ナイキ ステューシー Tシャツ

サイズはMサイズ。

サイズは上のサイズ表記の写真をご参照ください。

(7枚目の写真を写真をご参照くださいませ。)

Netflixアニメ『ULTRAMAN』とFR2 異色のコラボレーション。

FINALシーズン配信を記念しての商品です。

FR2からのウルトラマンシリーズは3年振りで前回と同じく今回も大人気でした。

オンラインと原宿店のみで発売されましたが即完売となりました。

(6枚目の写真をご参照くださいませ。)

ULTRAMAN(ウルトラマン)ファンの方&FR2ファンの方必見です。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エフアールツー 商品の状態 新品、未使用

