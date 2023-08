お目に止めていただき、ありがとうございます!

10枚組です。第1話〜第38話

☆石立鉄男主演 ユニオン映画シリーズ最終作品。

【ケン様専用】気まぐれ本格派 コンプリート DVD-BOX

1977~1978年放送

(CAST)

石立鉄男、秋野太作、山本学、三ツ矢歌子、友里千賀子、吉田友紀、山口いづみ、花沢徳衛、森川正太、中条静夫、一ノ瀬康子、南美江、水沢アキ

第6話 ゲスト 池波志乃

第7話 ゲスト 内藤武敏

第8話 ゲスト ジャイアント馬場

第9話 ゲスト 小林幸子、谷啓

第11話 ゲスト 樹木希林

第14話 ゲスト ハナ肇

第15話 ゲスト 山田康雄、小池朝雄

第16話 ゲスト 秋本圭子

第18話 ゲスト 山本紀彦、藤村有弘

第20話 ゲスト 穂積隆信

第21話 ゲスト マッハ文朱、木ノ葉のこ

第24話 ゲスト 岸部一徳、田坂都

第25話 ゲスト 浅野真弓

第26話 ゲスト 風間杜夫、永島暎子

第27話 ゲスト 赤塚真人

第28話 ゲスト 名古屋章

第32話 ゲスト 野村昭子、谷村昌彦

第33話 ゲスト 根上淳

第35話 ゲスト 北村総一朗

第37話 ゲスト 岸部シロー

☆神楽坂にある貸衣装店が舞台。

町並みを見てても楽しいです。

最終回はほっこりします(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

興味を持たれた方いかがでしょうか^⁠_⁠^

中古品、自宅保管のご理解をいただける方は

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

