GUCCI ハイカットスニーカー新品未使用です

玄関にて1度試着しただけです

GUCCIの中でも貴重なスニーカーです

阪急メンズ館GUCCI直営店にて購入しました

買ってはみたものの僕の年齢では似合わない

感じがして履かないま置いてしました

値段も普通のスニーカーより

高額だったと思います

サイズ7ハーフ

日本サイズ26.5ぐらいです

新品ですが

正面のGUCCIマークの所が少し汚れてます

ゴム素材なので拭けば取れそうです

今回格安売り切りです

他にもたくさん出品していますので

宜しくお願いします

グッチ ルイヴィトン フェンディ

ディオール ドルガバ イブサンローラン

バレンシアガ Valencia

LOUIS VUITTON GUCCI DIOR FENDI

メインカラー···ホワイト、ブラック、グリーン、パープル、イエロー、レッド

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

特徴/機能/素材···レザー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

