・状態

目立った汚れはありませんが使用していたものです。

ご理解をお願いいたします。

・商品について

ベビージムのバーにつり下げるベビージムトイ。

木の優しい音色にあかちゃんもにっこり。

生後間もない頃から、ねんねの時期の赤ちゃんは、揺れるおもちゃに興味津々。

おててが伸ばせるようになると、おもちゃを掴んでみたり揺らしてみたり。

・サイズ

フレーム 横幅 約63cm (脚部内側)約77cm(ハンドル部分含む)

高さ46cm

脚の幅40cm

-----

値下げについて

ご希望の金額をコメント欄にお願いいたします。

-----

まとめてご購入の相談もお気軽にどうぞ。

-----

#Himoridane_子供用品

#Himoridane出品一覧

他にも出品しています。

もしよろしければご覧くださいませ。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・状態目立った汚れはありませんが使用していたものです。ご理解をお願いいたします。・商品についてベビージムのバーにつり下げるベビージムトイ。木の優しい音色にあかちゃんもにっこり。生後間もない頃から、ねんねの時期の赤ちゃんは、揺れるおもちゃに興味津々。おててが伸ばせるようになると、おもちゃを掴んでみたり揺らしてみたり。・サイズフレーム 横幅 約63cm (脚部内側)約77cm(ハンドル部分含む) 高さ46cm 脚の幅40cm-----値下げについてご希望の金額をコメント欄にお願いいたします。-----まとめてご購入の相談もお気軽にどうぞ。-----#Himoridane_子供用品#Himoridane出品一覧他にも出品しています。もしよろしければご覧くださいませ。

