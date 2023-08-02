【オープニング大セール】 USA製Levis 90s 501 W34×L30 デニム/ジーンズ

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現在501のUSAモデルは、年々古着市場で希少価値が上がり値段も高騰し続けネクストヴィンテージに挙げられる一品です。

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90s USA Levis 501 になります。サイズはW34×L30です。全体的な色落ち、ダメージがあり雰囲気は抜群で格好良いです。まだまだガシガシ着用できます。現在501のUSAモデルは、年々古着市場で希少価値が上がり値段も高騰し続けネクストヴィンテージに挙げられる一品です。買うなら今のうちに。サイズが合う方、探されていた方いかがでしょうか。宜しくお願い致します。Levisリーバイス501USAmaid in usaアメリカ製古着ヴィンテージvintage

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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