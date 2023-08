【スーパーセール】 Sonic Youth 4th7EP 洋楽

ご観覧ありがとうございます(^^)

☆6月より第3弾スタートさせて

頂きます。詳細はプロフより。

また値下げ交渉等

承りますのでコメントも宜しく

お願いします。

(大幅な値下げ以外、

ご希望に添える様お応えします。)

商品: (Over)Kill Yr Idols 7EP(1985年 Forced exposure FE-001 US盤)

☆ 画像④ A面にて

レコードは製造過程での

凹凸が終盤にあります。

曲を聴く分には影響がなく

経年劣化は有るもの

準美品です。

◎ジャケットは汚れ有り。画像①②

※ソニックユース4枚目のシングル。

勿論未聴。針落としてません。

○レコードは夫のコレクションです。

質問等は夫に随時相談しながら

お返事させて頂きますので

宜しくお願いします(^^)

実家で長期期間保管してる為

神経質な方はご遠慮下さいませ。

○素人ながら厳しい査定を

させて頂いてます。

・美品は【美品】

・ 普通に少し薄い傷などでも

聴けないレベルではないと

思うのも含まれます。

・ジャンク品に近いのは画像で

載せてる一部深い傷などです。

・ジャンク品は聴けるとは思いますが

針跳びするのではと判断します。

・レコード機器がない為、保証は

出来ませんので予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご観覧ありがとうございます(^^)☆6月より第3弾スタートさせて頂きます。詳細はプロフより。また値下げ交渉等 承りますのでコメントも宜しくお願いします。(大幅な値下げ以外、ご希望に添える様お応えします。)商品: (Over)Kill Yr Idols 7EP(1985年 Forced exposure FE-001 US盤) ☆ 画像④ A面にて レコードは製造過程での 凹凸が終盤にあります。 曲を聴く分には影響がなく 経年劣化は有るもの 準美品です。 ◎ジャケットは汚れ有り。画像①②※ソニックユース4枚目のシングル。勿論未聴。針落としてません。 ○レコードは夫のコレクションです。 質問等は夫に随時相談しながら お返事させて頂きますので 宜しくお願いします(^^) 実家で長期期間保管してる為 神経質な方はご遠慮下さいませ。○素人ながら厳しい査定を させて頂いてます。 ・美品は【美品】 ・ 普通に少し薄い傷などでも 聴けないレベルではないと 思うのも含まれます。 ・ジャンク品に近いのは画像で 載せてる一部深い傷などです。 ・ジャンク品は聴けるとは思いますが 針跳びするのではと判断します。 ・レコード機器がない為、保証は 出来ませんので予めご了承下さいませ。商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

