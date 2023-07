❤️ご覧いただきありがとうございます❤️a170812060

コメントなし&即購入OK♪

❤️TAMRON SP AF MACRO 90mm F2.8 Di 272E❤️

⭐️Canon EFマウント用⭐️

❤️オススメのポイント❤️

☆タムキューの愛称で呼ばれる素晴らしいマクロレンズです♪

☆F2.8なのでとっても明るく美しいボケが楽しめます♪

☆安心の初期不良保証♪

☆全国送料無料♪

❤️商品特徴❤️

⭐️普段目に見えない小さな世界を大きく写し取るマクロ撮影♪

「マクロレンズ」を使うことで、身近に咲いている花や

植物でも神秘的で幻想的な写真を撮ることができます♪

⭐️マクロレンズの面白さは、

日常の景色から思いもよらない世界を発見できることです♪

撮りたいイメージに合わせてレンズを交換できる

一眼レフカメラの醍醐味を実感できますよ♪

❤️商品状態❤️

☆外観☆

中古品の中では全体的に綺麗な状態を保っております♪

☆光学☆

撮影に影響が出る様な異物の混入・カビ・クモリ一切ございません♪

とても気持ちの良い撮影が出来ます♪

❤️商品内容❤️

■本体

■リアキャップ

■フロントキャップ

❤️関連機種❤️

APS-Cサイズ機

EOS Kiss X/N/X2/X3/X4/X5/X6i/X7/X7i/X8i/X9/X9i/X10

Kiss X50/X70/X80

EOS 7D/7D Mark II/20D/30D/40D/50D/60D/70D/80D/8000D/9000D

EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/70D/80D

フルサイズ機

EOS 5D/5D Mark II/5D Mark III/5D Mark IV/6D/6D Mark II

など

※ミラーレス一眼にはマウントアダプターがあれば使用可能です☆

※他にも様々レンズを出品していますので、良かったらご覧になってくださいね♪

#オススメ交換レンズ

↑こちらをクリック‼️

❤️最後までご覧いただきまして、ありがとうございました❤️

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

