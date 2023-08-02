【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書

2021年に購入した教科書21冊セットです。

CIA(公認内部監査人)問題集Ver.9.01 Part1-3

の指定の教科書です。

司法書士参考書

日本福祉教育専門学校通信課程で自宅でのレポート提出のために使用したので、ほぼ未使用に近い状態です。

理英会 洗足学園小学校 夏季志望校ゼミ II 小学校受験

私は新品で購入しましたが、中古で安く購入したほうがよかったと思っています。

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第35回社会福祉士国家試験に合格しましたので出品いたします。

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1 人体の構造と機能及び疾病

浜学園 小５ 最新版2022年度＆21年＆20年４科目 公開学力テスト

2心理学理論と心理的支援

未使用！建築資料研究社 日建学院 2022 テキスト

3社会理論と社会システム

四谷大塚 予習シリーズ4年 2022年

4現代社会と福祉

代ゼミテキスト 早慶上智大英語 文法・語法 夏期 佐々木和彦

5社会調査の基礎

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6相談援助の基盤と専門職

希学園 小6 公開学力テスト 8〜12月 算数計算大王 成績資料付き

7相談援助の理論と方法Ⅰ

2022年LEC中小企業診断士 2次過去問総ざらい道場 平成13年〜令和3年

8相談援助の理論と方法Ⅱ

理学療法テキスト

9地域福祉の理論と方法

総合資格学院 二級建築士合格セット

10福祉行財政と福祉計画

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11福祉サービスの組織と経営

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12社会保障

令和4年 二級建築士勉強セット

13高齢者に対する支援と介護保険制度

TAC税理士講座 直前対策 所得税法 2022年度版

14障害者に対する支援と障害者自立支援制度

公害防止管理者 新 水質管理コース 他 7冊

15児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度

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16低所得者に対する支援と生活保護制度

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17保険医療サービス

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18就労支援サービス

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19権利擁護と成年後見制度

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20更生保護制度

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21相談援助演習

合格答案作成講座 憲法 刑法 刑事訴訟法（LEC）



ユーキャン ケアマネ ２０２２

注)22相談援助実習・相談援助実習指導は実習免除であったため含まれていません。

アガルート行政書士

テキスト合計額¥56320

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テキストのカバー上下にややヨレがありますが、中古品のためご了承ください。

申込ハガキ発送 スタジオアーク Bコース 利用券 撮影券

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#社会福祉士 # 参考書#日本福祉教育専門学校通信課程

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2021年に購入した教科書21冊セットです。の指定の教科書です。日本福祉教育専門学校通信課程で自宅でのレポート提出のために使用したので、ほぼ未使用に近い状態です。私は新品で購入しましたが、中古で安く購入したほうがよかったと思っています。第35回社会福祉士国家試験に合格しましたので出品いたします。1 人体の構造と機能及び疾病2心理学理論と心理的支援3社会理論と社会システム4現代社会と福祉5社会調査の基礎6相談援助の基盤と専門職7相談援助の理論と方法Ⅰ8相談援助の理論と方法Ⅱ9地域福祉の理論と方法10福祉行財政と福祉計画11福祉サービスの組織と経営12社会保障13高齢者に対する支援と介護保険制度14障害者に対する支援と障害者自立支援制度15児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度16低所得者に対する支援と生活保護制度17保険医療サービス18就労支援サービス19権利擁護と成年後見制度20更生保護制度21相談援助演習注)22相談援助実習・相談援助実習指導は実習免除であったため含まれていません。テキスト合計額¥56320タバコの臭いはありません。書き込みやマーカーはありません。テキストのカバー上下にややヨレがありますが、中古品のためご了承ください。メルカリ便の宅急便を使用して発送いたします。#社会福祉士 # 参考書#日本福祉教育専門学校通信課程

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