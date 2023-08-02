お知らせ ログイン 会員登録 出品
【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書

商品の説明

2021年に購入した教科書21冊セットです。
CIA(公認内部監査人)問題集Ver.9.01 Part1-3
の指定の教科書です。
司法書士参考書
日本福祉教育専門学校通信課程で自宅でのレポート提出のために使用したので、ほぼ未使用に近い状態です。
理英会　洗足学園小学校　夏季志望校ゼミ II 小学校受験
私は新品で購入しましたが、中古で安く購入したほうがよかったと思っています。
【引越し割‼️】Webデザイン参考書まとめ売り
第35回社会福祉士国家試験に合格しましたので出品いたします。
浜学園　6年　国語/算数/理科/夏期講習　2021年度版　中古

伸芽会　オリジナル問題集　ステップナビ　赤本
1 人体の構造と機能及び疾病
浜学園　小５　最新版2022年度＆21年＆20年４科目 公開学力テスト
2心理学理論と心理的支援
未使用！建築資料研究社　日建学院　2022 テキスト
3社会理論と社会システム
四谷大塚　予習シリーズ4年　2022年
4現代社会と福祉
代ゼミテキスト　早慶上智大英語　文法・語法　夏期　佐々木和彦
5社会調査の基礎
PXG 0211 5w 18° ディアマナ 50 FLEX S
6相談援助の基盤と専門職
希学園　小6 公開学力テスト　8〜12月　算数計算大王　成績資料付き
7相談援助の理論と方法Ⅰ
2022年LEC中小企業診断士　2次過去問総ざらい道場　平成13年〜令和3年
8相談援助の理論と方法Ⅱ
理学療法テキスト
9地域福祉の理論と方法
総合資格学院　二級建築士合格セット
10福祉行財政と福祉計画
【裁断済み】薬ゼミ 青本 青問 国試 109回 2024年 9冊 全巻 セット
11福祉サービスの組織と経営
お値下げ【最新版】CIA 公認内部監査人資格試験アビタス問題集MCカード全8冊
12社会保障
令和4年　二級建築士勉強セット
13高齢者に対する支援と介護保険制度
TAC税理士講座　直前対策　所得税法　2022年度版
14障害者に対する支援と障害者自立支援制度
公害防止管理者 新 水質管理コース 他 7冊
15児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度
保育士　試験　テキスト　参考書　模試　予想問題集　2023
16低所得者に対する支援と生活保護制度
社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品
17保険医療サービス
航空大学校入試過去問H26年度〜R3年度+模試1年分
18就労支援サービス
⑰ ほぼ新品　書き込みなし　サピックス　SAPIX 言葉ナビ　上巻　下巻
19権利擁護と成年後見制度
【ほぼ新品‼️】くもん 数学 G g 200枚 解答&ファイル付き　中学1年レベル
20更生保護制度
【線引き済み】建築関係法令集 令和5年版 2023 二級建築士
21相談援助演習
合格答案作成講座　憲法　刑法　刑事訴訟法（LEC）

ユーキャン ケアマネ ２０２２
注)22相談援助実習・相談援助実習指導は実習免除であったため含まれていません。
アガルート行政書士
テキスト合計額¥56320
最新版 2023年 令和5年 リニューアル版 ユーキャン 医療事務講座 送料込み

クレアール 社会保険労務士講座 2023/2024 完全過去問題集1〜8
タバコの臭いはありません。
【専用】Kis-My-Ft2☆キスマイ　まとめ売り/ツアーパンフレット　12点
書き込みやマーカーはありません。
インバスケットベーシックトレーニングセット
テキストのカバー上下にややヨレがありますが、中古品のためご了承ください。
申込ハガキ発送 スタジオアーク Bコース 利用券 撮影券
メルカリ便の宅急便を使用して発送いたします。
水の百科事典

行書塾（個別指導）過去問集

gosshi様 教材
#社会福祉士 # 参考書#日本福祉教育専門学校通信課程

最新2022～2019年 中3特訓選抜６月過去問４年分（３科・おまけ付）早稲アカ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
2021年に購入した教科書21冊セットです。の指定の教科書です。日本福祉教育専門学校通信課程で自宅でのレポート提出のために使用したので、ほぼ未使用に近い状態です。私は新品で購入しましたが、中古で安く購入したほうがよかったと思っています。第35回社会福祉士国家試験に合格しましたので出品いたします。1 人体の構造と機能及び疾病2心理学理論と心理的支援3社会理論と社会システム4現代社会と福祉5社会調査の基礎6相談援助の基盤と専門職7相談援助の理論と方法Ⅰ8相談援助の理論と方法Ⅱ9地域福祉の理論と方法10福祉行財政と福祉計画11福祉サービスの組織と経営12社会保障13高齢者に対する支援と介護保険制度14障害者に対する支援と障害者自立支援制度15児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度16低所得者に対する支援と生活保護制度17保険医療サービス18就労支援サービス19権利擁護と成年後見制度20更生保護制度21相談援助演習注)22相談援助実習・相談援助実習指導は実習免除であったため含まれていません。テキスト合計額¥56320タバコの臭いはありません。書き込みやマーカーはありません。テキストのカバー上下にややヨレがありますが、中古品のためご了承ください。メルカリ便の宅急便を使用して発送いたします。#社会福祉士 # 参考書#日本福祉教育専門学校通信課程

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書

53分钟前

【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

4ce70047

 1949

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

4ce70047
【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書 【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書

ネット取寄 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 www

ネット取寄 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 www


社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 贅沢屋の 7000円引き www

社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 贅沢屋の 7000円引き www


特価ブランド 最新社会福祉士養成講座テキスト23冊完全セット 2023国試

特価ブランド 最新社会福祉士養成講座テキスト23冊完全セット 2023国試


最新 社会福祉士養成講座 全２１巻セット | 中央法規オンライン

最新 社会福祉士養成講座 全２１巻セット | 中央法規オンライン


驚きの値段 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 参考書 - www

驚きの値段 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット 美品 参考書 - www


2023年最新】社会福祉士養成講座全21巻の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】社会福祉士養成講座全21巻の人気アイテム - メルカリ


2023年最新】ヤフオク! -社会福祉士養成講座の中古品・新品・未使用品一覧

2023年最新】ヤフオク! -社会福祉士養成講座の中古品・新品・未使用品一覧

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【期間限定お試し価格】 社会福祉士養成講座テキスト全巻セット　美品 参考書
© www.inba.net, Inc.