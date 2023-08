■購入前に必ずプロフィールのご確認お願い致します。

【ブランド】Challenger × HUF

チャレンジャー × ハフ

【品名】CUF FLAME HOODIE

パーカー フーディ

【カラー】BLACK ブラック 黒

(撮影時の照明の当たり方により実物と色味がやや違って見えることが御座いますので気になる方はネット検索や他の出品者の方を参考にご確認お願い致します。)

【表記サイズ】 S

着丈:約61

身幅:約48

肩幅:約50

袖丈:約60

【素材】

コットン50%

ポリエステル50%

【状態】コンディションランク : C

S新品、または未使用の商品

AUSED品ではあるが目立った使用感・ダメージ・汚れが無い比較的美品であるもの。

Bやや使用感が見られるもの。一般的なUSED品レベル。

Cやや使用感があるもので多少のダメージ・汚れが見受けられるもの。

D目立った使用感・キズ・汚れがあるもの。

E使用に支障が出るレベルの悪いダメージ・汚れがあるもの。

■多少の色褪せ有り

■右袖側ファイヤープリント一部にひび割れ有り

(写真8枚目にて状態のご確認お願い致します。)

■あくまで中古品になりますので気になる方はご購入をお控えください。

【商品説明】

■TOKIOの長瀬智也さん・金子ノブアキさん・窪塚洋介さん・樋口塁さん・数原龍友さん等、数々の芸能人・有名人が愛用されている人気ブランドChallengerとラッパーのANARCHYさん・がーどまんさん・俳優の野村周平さん等、こちらも多数の著名人の方々が着用されている人気スケーターブランドHUFがコラボした希少なコラボパーカーです。

■実際に長瀬さんもこちらのファイヤーパターンのキャップやTシャツを着用されてますので探されている方も多いレアアイテムかと思います。

■SUPREME シュプリーム WTAPS ダブルタップス neighborhood ネイバーフッド・東京インディアンズ・RATS・Masses ・RUDE・SK8がお好きな方是非ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド チャレンジャー 商品の状態 やや傷や汚れあり

