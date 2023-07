▪️一言▪️

Saint Michael セントマイケル DMJ Tシャツ

1980年代、アイアンメイデンのバンドtシャツです。

デザインの良さからバンドや曲を知らない方にも人気のあるアイアンメイデンのtシャツ。

バンドtシャツとしては珍しいグレーボディ、プリントの配置バランスもインナーに使いやすい一着です。

バックプリントも嬉しいところ。

▪️ブランド▪️

アイアンメイデン

▪️カラー▪️

グレー

▪️年代▪️

1980年代

▪️表記サイズ▪️

L

▪️実寸▪️

肩幅:40cm

身幅:47cm

着丈:65cm

▪️生産国▪️

USA製

▪️素材▪️

cotton/polyester 50/50%

▪️状態▪️

肩にシミ汚れがございます

*古着慣れされている方は問題なく着て頂けると思います

古着 ヴィンテージ ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

