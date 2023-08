THE SHINZONE(ザ シンゾーン)のCARROT DENIM/キャロットデニムです。

IENA セルビッチエコデニム

裾に向けてニンジンのようにテーパードしていることから「キャロットデニム」とネーミングしています。

【MOTHER/マザー】INSIDER CROP STEP FRAY

ヒップにゆとりのあるシルエットで今までのラインナップにはなかった新鮮なシルエットに。

【新品未使用】THE SHINZONE CARROT DENIMキャロットデニム



ボリュームデニムROSE BUD mici

13ozくらいのパリッと張りのある生地は前立てが深くハイウエストでフィットするスタイルに 脇は巻き縫いで90年代デニムの縫製を取り入れた拘りの一本。

ウィムガゼット LINE CURVE デニム

バックスタイルもとても綺麗でヒップポケットの位置が高くスタイルがよく見えるのもこのキャロットデニムの魅力です。

【美品】ケイトスペードニューヨーク-Kate Spade-スキニーデニムパンツ



チマラchimala 27インチ デニム ジーンズ

そしてこのパンツのために新たに開発したこの生地は洗い込むほど古着のようなリアリティーのある雰囲気に。

SLY✖️Lee ローライズスリム

履き込んで世界に1本の自分だけのVintageデニムを育てたい、そんな方にもおすすめのデニムです。

クリスピーライス様専用 クロムハーツ クロスボールボタンのみ



プラージュ ペインターパンツ

短め着丈で今らしい着こなしが叶うライトウエハースニットシリーズのカーディガンやベストともとっても好相性で、ぜひコーデに取り入れたいオススメアイテムです。

♡ miumiu レースアップデニムパンツ ♡



レッドカード jazz サイズ22

▪️サイズ▪️

Dsquared2 デニム36

34サイズ

美品 midiumisolid ブリードサイドライン 加工 デニム ジーンズ

(詳細は最後のページに確認してくださいませ♪)

HERVESTY サーカスパンツ サイズ1



デニム DIESEL 現行品 新作

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

anatomica denim マリリン

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

New America で買いました



【未使用品】upper hights アッパーハイツ ステラ テーパードデニム

※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

【現品限り】Samantha Vegaサイドラインワイドパンツ ネイビー



小さいサイズ XS DIESEL ディーゼル レディース デニム 25インチ

新品未使用ですがあくまでも自宅保管品ですので神経質な方、細かい事の気になる方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

【美品】シチズンオブヒューマニティー - コーデュロイスキニーパンツ サイズS

カラー···ブルー

SLY MICHI x SLY ADJUST WAIST CARGO-B

股上···ハイウエスト

ミナペルホネン always ロールアップデニム ジーンズ インディゴ 34



カルバンクライン 90sストレートジーンズ

ボトムス

美品✨ Levi's リーバイス 701 モンローデニム ハイウエスト W24

ジーンズ

アリシアスタン デニムXS

デニム

yoko chan ヨーコチャン ハイウエストデニムパンツ

レディース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

THE SHINZONE(ザ シンゾーン)のCARROT DENIM/キャロットデニムです。裾に向けてニンジンのようにテーパードしていることから「キャロットデニム」とネーミングしています。ヒップにゆとりのあるシルエットで今までのラインナップにはなかった新鮮なシルエットに。13ozくらいのパリッと張りのある生地は前立てが深くハイウエストでフィットするスタイルに 脇は巻き縫いで90年代デニムの縫製を取り入れた拘りの一本。バックスタイルもとても綺麗でヒップポケットの位置が高くスタイルがよく見えるのもこのキャロットデニムの魅力です。そしてこのパンツのために新たに開発したこの生地は洗い込むほど古着のようなリアリティーのある雰囲気に。履き込んで世界に1本の自分だけのVintageデニムを育てたい、そんな方にもおすすめのデニムです。短め着丈で今らしい着こなしが叶うライトウエハースニットシリーズのカーディガンやベストともとっても好相性で、ぜひコーデに取り入れたいオススメアイテムです。▪️サイズ▪️34サイズ (詳細は最後のページに確認してくださいませ♪)※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。※出来るだけ色味は現物に近づけていますが、お使いの端末によって多少異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。新品未使用ですがあくまでも自宅保管品ですので神経質な方、細かい事の気になる方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。カラー···ブルー股上···ハイウエストボトムスジーンズデニムレディース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

RonHerman ◆ RE/DONE リダン Denim PantsANATOMICA アナトミカ MARILYN I 27たく様専用【THE SHISHIKUI】 CLASSIC DENIMKith デニムパンツAmeri HIGH WAIST WIDE SUSPENDERS PANTSポロ ラルフローレン ダメージジーンズ デニムパンツ 26 ペイント メキシコ産USA製【リーバイス】501 デニムパンツ 95年 ストレート ブラック W28マルジェラ Maison Margiela デストロイド ボーイフレンドデニムタグ付き未使用品 アッパーハイツ THE STELLA デニムパンツ W26週末限定値下げ★RED CARD×martinique スペシャルコラボデニム