新作モデル ジャーナルスタンダードファニチャー　カーペンター　ルイス　サイドテーブル サイドテーブル

Journal Standard Furniture KARPENTER | LOUIS SIDE TABLE (RUST) ルイスサイドテーブルです。

【❤部屋の雰囲気をワンランクUPさせるお洒落な北欧デザイン♪❤】サイドテーブル



アンティーク サイドテーブル 天然木 桜 三段引き出し 棚付き 彫刻入り四つ足

ジャーナルスタンダード ファニチャーのカーペンターブランド、ルイスサイドテーブル、FSC認証モデルです。

リフレクション・ジオ/ローズゴールド/サイドテーブル



サイドテーブル 丸型 チェア

環境に優しいFSC認証を受けたリサイクル材等を使用して作られている、KARPENTER(カーペンター)の「BROOKLYN(ブルックリン)シリーズ」のサイドテーブル。内側にFSC認証プレートが貼られています。

貝塚伊吹×レジン/サイドテーブル/リバーテーブル



B&B Italia / Alanda /coffee table /



boconcept ボーコンセプト ネストテーブル サイド リビングテーブル

■ 商品説明

英国ヴィンテージ サイドテーブル G-PLAN ジープラン

FSC認証は「森林の伐採を、環境や地域社会に配慮して、実施・管理された森林」から創られた製品である品質保証制度。FSC認証商品を購入することで、適切な森林管理を行なう林業者と森林保全に貢献できます。

英国スタイル 猫脚コーヒーテーブル/サイドテーブル



天童木工 テーブル

様々な木材をバランス良く組み合わせて仕上げられ、その丁寧な仕上げに職人の技術の高さを感じ取ることができます。

明治大正家具 花台 アンティーク サイドテーブル 店舗什器

環境に配慮された素材を使いつつ、ブルックリンテイストなインダストリアル家具の雰囲気も持つ逸品、お探しの方いかがでしょうか。ここ数年は日本でも販売されておらず、希少価値の高いモデルになります。

アメリカンアンティーク猫脚木目 テーブルデスク☆キンケイド☆米軍基地使用☆送料込

ジャーナルスタンダードファニチャー×カーペンター ルイスサイドテーブルです。

【マホガニー猫脚フレンチコンソール】テーブル キャットレッグ ドレッサー



木製 サイドテーブル ローテーブル ウッド 机 天然木

材質：FSCリサイクル材(パイン古材)、スチール

【美品】木製 サイドテーブル 円形 コーヒーテーブル ラウンド 三つ足

サイズ：W550mm D370mm H450mm

レジンサイドテーブル01L

備考：リサイクル材を使用しているため個体差がございます。

◆飛騨産業◆ 木製テーブル キツツキ ラウンド 天然木 φ100cm

ヴィンテージ感のある仕上げをしています。多少のキズや塗装ムラなどは商品の特性ですのでご了承下さい。

HALO/ハロ スラブ スモール コーヒーテーブル ブラッシュドスチール



ティーテーブル イタリア ブラウン 象嵌 カフェテーブル

アイアンの部分は黒にアイアン塗装してます。

Finn Juhl FD535 Side Table France & Son

廃盤品ですのでこの機会に是非。

Kartellカルテル GASTONEガストーネ



マイスター MEISTER イームズ LTRT ワイヤーベーステーブル eams



アンティーク ネストテーブル パキスタン製

アクメファニチャー

ヘリンボーンのサイドテーブル ブラックウォールナット

ジャーナルスタンダードファニチャー

【マリメッコ×IKEA】BASTUA バストゥア サイドテーブル

クラッシュゲート

ヒュルスタ ウォールナット サイドテーブル ナイトテーブル 北欧 美品

ノットアンティークス

カルテル ウザメ アクリルローテーブル マガジンラック 花柄クリア ヴィンテージ

ウニコ

TRUCK FUNITURE トラックファニチャー サイドテーブル

トラックファニチャー

ジャーナルスタンダードファニチャー カーペンター ルイス サイドテーブル

パシフィックファニチャー

極美品 ヤマカワラタン サイドテーブル 山川ラタン 籐家具 ラタン家具

ミッドセンチュリー

【❤部屋の雰囲気をワンランクUPさせるお洒落な北欧デザイン♪❤】サイドテーブル

アメリカンヴィンテージ

アンティーク サイドテーブル 天然木 桜 三段引き出し 棚付き 彫刻入り四つ足

西海岸

リフレクション・ジオ/ローズゴールド/サイドテーブル

ファクトリー

サイドテーブル 丸型 チェア

インダストリアル

貝塚伊吹×レジン/サイドテーブル/リバーテーブル

カフェ風

B&B Italia / Alanda /coffee table /

男前インテリア好きにも。

商品の情報 ブランド ジャーナルスタンダードファニチャー 商品の状態 傷や汚れあり

Journal Standard Furniture KARPENTER | LOUIS SIDE TABLE (RUST) ルイスサイドテーブルです。ジャーナルスタンダード ファニチャーのカーペンターブランド、ルイスサイドテーブル、FSC認証モデルです。環境に優しいFSC認証を受けたリサイクル材等を使用して作られている、KARPENTER(カーペンター)の「BROOKLYN(ブルックリン)シリーズ」のサイドテーブル。内側にFSC認証プレートが貼られています。■ 商品説明FSC認証は「森林の伐採を、環境や地域社会に配慮して、実施・管理された森林」から創られた製品である品質保証制度。FSC認証商品を購入することで、適切な森林管理を行なう林業者と森林保全に貢献できます。様々な木材をバランス良く組み合わせて仕上げられ、その丁寧な仕上げに職人の技術の高さを感じ取ることができます。環境に配慮された素材を使いつつ、ブルックリンテイストなインダストリアル家具の雰囲気も持つ逸品、お探しの方いかがでしょうか。ここ数年は日本でも販売されておらず、希少価値の高いモデルになります。ジャーナルスタンダードファニチャー×カーペンター ルイスサイドテーブルです。材質：FSCリサイクル材(パイン古材)、スチールサイズ：W550mm D370mm H450mm備考：リサイクル材を使用しているため個体差がございます。 ヴィンテージ感のある仕上げをしています。多少のキズや塗装ムラなどは商品の特性ですのでご了承下さい。アイアンの部分は黒にアイアン塗装してます。廃盤品ですのでこの機会に是非。アクメファニチャージャーナルスタンダードファニチャークラッシュゲートノットアンティークスウニコトラックファニチャーパシフィックファニチャーミッドセンチュリーアメリカンヴィンテージ 西海岸 ファクトリーインダストリアル カフェ風男前インテリア好きにも。

商品の情報 ブランド ジャーナルスタンダードファニチャー 商品の状態 傷や汚れあり

boconcept ボーコンセプト ネストテーブル サイド リビングテーブル英国ヴィンテージ サイドテーブル G-PLAN ジープラン英国スタイル 猫脚コーヒーテーブル/サイドテーブル天童木工 テーブル明治大正家具 花台 アンティーク サイドテーブル 店舗什器