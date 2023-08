ー品販売 SLAMDUNK（スラムダンク）桜木花道　デサント製　ユニフォーム バスケットボール

たくさん出品されている中から商品を閲覧頂き誠にありがとうございます。

SLAMDUNK(スラムダンク)

桜木花道 デサント製

オフィシャル・レプリカユニフォーム

過去に受注販売されたオフィシャルレプリカユニフォームとなります。

新品未使用品。タグ付き(タグは撚れがあります。)

サイズ:M-L

長い期間保管しておりました。

目立つ汚れはありませんが古いものですので神経質な方はご遠慮ください。

種類...ユニフォーム

商品の情報 ブランド デサント 商品の状態 新品、未使用

