売れ筋商品 ポロラルフローレン ケーブルニット 半袖　水色　新品未使用　完売品　Sサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

季節の変わり目に手放せない半袖セーター。
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季節の変わり目に手放せない半袖セーター。新品タグ付きです。知人が海外で購入しました。驚くほど柔らかな手触りのコームドコットン素材を使用し、胸元にLaurenのシグネチャーの刺繍ロゴで仕上げたアイテムです。肩幅36身幅45おまとめ割引について2点以上同時に購入で梱包発送お値引きさせて頂きます。2点ご購入で300円割引#ラルフローレン#ポロ#Polo RalphLauren #ポロベア#半袖#Tシャツ#インスタグラマー#モデル#芸能人#オシャレ#ラルフローレンが好きな人と繋がりたい