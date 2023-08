☆*:.。. LOUIS VUITTON

トップモスト・ライン ミュール .。.:*☆

かっこいい大人の着こなしのスパイスに!

ソフトカーフレザーを使用した、ワイドストラップとハイブロックヒールが特徴の、モード感溢れるルイ ヴィトンの「トップモスト・ライン ミュール」です✨

最大の魅力はなんといってもオーバーサイズのLVロゴ!

厚みのあるヒールにホワイトで描かれたグラフィカルなコントラストが、スポーティーでモダンなムードを放ちます♪

後ろから見た姿が美しく一目惚れしちゃいました♡

シューズを主役にした着こなしを積極的に楽しみたい♪という女性にぴったり♡

見ているだけでも気分が上がります。

デザイン性が美しいのはもちろんですが、機能性も抜群♪

安定感があり、クッション性もあるので履いていても疲れにくいです♪

汚れ・傷防止用にソールとヒールに滑り止めをつけているので、さらに歩きやすくなっています^ ^

使用頻度は少ないのでかなり綺麗な未使用に近い状態かと思います♡写真にてご確認ください♡

中古のお品物にご理解のある方にお譲りできたら嬉しいです(*^^*)

◆ブランド名

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン

◆商品名

トップモスト・ライン ミュール

◆カラー

ノワール (黒)

◆サイズ

35 (22.5cm)

ヒール高:9.5cm (10.5cm)

◆素材

レザー

◆付属品

保存袋

◆商品状態

未使用に近い

アッパーにシワ

写真にてご確認くださいませ

◆購入場所

都内ルイ・ヴィトンストア

◆配送

匿名配送

✨お取引について大切なことを記載しております♪

ご購入、コメントの前にプロフィールをご一読くださいませ✨

他にも随時ブランド品のバッグや小物類を出品予定です♡

フォローいただけましたら幸いです。

LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ルイ ヴィトン レディース サンダル ミュール パンプス ソフトカーフレザー カーフレザー レザー ワイドストラップ ハイブロックヒール ウエッジソール ウエッジヒール ピンク プレゼント ギフト 誕生日 LVイニシャル オーバーサイズロゴ LVロゴ ノワール ブラック 黒 大きなLV

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

