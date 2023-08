アットラスト At Last&Co カーコート 1st モデル 38 黒 HORSE HIDE LOT645 Timeworn clothing

▪︎ 商品名

BUTCHER PRODUCTS / ATLAST&CO. / TIME WORN CLTOHING LEATHER HORSE HIDE RIDER COAT 馬革 黒

購入困難 廃盤品 生稀少 LOT645

▪︎状態 A超美品

▪︎カラー/ サイズ

黒 / 38

実測サイズ 約

肩幅44㎝ 身幅51㎝ 着丈68㎝ 袖丈60㎝

素人寸法の為多、少の誤差はご了承ください。

▪︎発送方法

郵便 / 宅配便

▪︎付属品 無し

スーツカバーは付属しません。

======================================

商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう心がけておりますが、光の反射やモニターの種類によっては色味が実物と異なる場合がございます 。

あくまで中古品であり、ご購入後の返ピン、交換は承りません。 USEDにご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

未使用でも自宅保管です。梱包する際に汚れや小傷や畳みジワ、折りジワなどが強く出る場合がございますので気になさる方、完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はトラブルの原因となりますので購入をご遠慮ください。

衣類の痛み防止のため、防腐剤を入れ保管しております。発送の前に匂いはある程度飛ばしてから発送させていただきますが、一部の匂いは残る可能性がありますので半日程度外で干して頂ければと思います。

Timeworn Clothing Atlast &co

#horsehide

#アットラスト #timeworn #atlast #timewornclothing #atlast&co #TWC #atlast #butcherproducts #ブッチャープロダクツ #timewornclothingデニム #タイムワンクローディング #BUTCHER #PRODUCTS

#TWC #timeworn #atlast #timewornclothing #atlast&co

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アットラスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

