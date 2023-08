jane marple ジェーンマープル

ピンクハウス ロングワンピース さくらんぼ ピコフリル 赤 フリル ティアード

ストロベリー ジャガード ドレス ワンピース

イノセントワールド サーキュラーレーシー ワンピース

着丈約112cm

melt the lady heaven line long dress



アーバンリサーチ ロッソ 今季ウエストマークシアーワンピース ROSSO

購入価格失念しましたが税込7万前後だったかと思います

kolor / シャツワンピース



【未使用に近い】ANAYI リネン調オックスマキシワンピース ベージュ 36

型名失念しましたが丸襟のワンピースです

lagunamoon メランジストライプニットワンピース

紙タグ処分して無いです

ハワイブランド シグゼーン ワンピース

付属品は元からなにもありません

値下げ★新品未使用【ASPESI/アスペジ】リネン ノースリーブ ドレス



P ピンクハウス PINK HOUSE 花柄 プリーツ シフォン ワンピース



【新品未使用】SERAPHIM*花々のヴィクトリアンドレス

キュプラコットンのグランドに前面カットジャガードを施され、桐生の職人さんによる生地だそうです

麻ワンピース



snidel スナイデル レース ワンピース 花柄 白 ベージュ タグ付き



極美品✨ エムエイチエル ファインコットンポプリンドレス ロングワンピース 黒



RIU まとめ売り

2度着用しホームクリーニングしました

高山都さん着用 完売イザベルマラン ワンピース

傷や汚れ変色ないです

sincethen ワンピース 花柄ワンピース リゾートワンピース シンスゼン



マイシャウティードレス



サラマリカ ロングワンピース フリーサイズ

個人的には未使用に近いくらい美品かと思いますが

【美品】AmeriVINTAGE FUDE ART プリーツドレス 完売品

●保管時のシワがあります、現状でのお渡しです●

【未使用】 rienda オープンNC シャツ ワンピース

梱包時に小さく畳んで空気をできるだけ抜いて梱包しますのでご納得のうえご購入下さい

【アプワイザーリッシェ】スカラVネックドッキングワンピース



美品♡y'sワイズ リネンテンセル 異素材切替 バンドカラー ワイドワンピース



小花ローンギンガムパイピングドレスseventen



新品未タグ付【Herlipto】Days Of Sunshine Dress M



IENA 綿クレープワンピース



スナイデル プリーツプリントワンピース

いかなる理由も皆様にお値下げ交渉お断りしております(トラブル回避の為)

ナチュラルビューティーベーシック M くるみ釦シアーギャザーワンピース ネイビー

メルカリ便の宅急便コンパクトorゆうパケットでの発送予定

新品 セルフポートレイト 赤レース ワンピース



sara mallika サラマリカ ギャザーノースリーブワンピース ティアード



ay様専用です(*^-^*)4/6木曜迄取り置き♡他の方は購入不可!!



CELFORD 割繊サテンギャザースリーブワンピース

着画のみ参考画像でそれ以外すべて現物画像です

maje 襟付き馬柄ワンピ



イノセントワールド ワンピース 日本製

#半袖ワンピース #コレットドレス #丸衿 #ワンピ #dress #op #いちご #イチゴ #ジャガード

♣♠新品未使用!ボリューム袖フェミニンロングワンピース(黒)

お好きな方、お探しの方にぜひ

PINKHOUSE ピンクハウス ワンピース ドット柄 ブラウン シンプル



美品ꕥマックスマーラ ロング丈ワンピース 花柄 シルク リボン フレア 38 M



her lip to Bon Voyage Belted Long Dress

カラー···ホワイト

オールセインツ チーター柄のワンピース!

袖丈···半袖

未使用 タグ付☆ローベリイテアンドシーオー シンプルワンピース 38 ブラック

季節感···春、夏

MRcorset ホルターネック ジャンパースカート チュールワンピース レース

65900

jane marple ジェーンマープルストロベリー ジャガード ドレス ワンピース着丈約112cm購入価格失念しましたが税込7万前後だったかと思います型名失念しましたが丸襟のワンピースです紙タグ処分して無いです付属品は元からなにもありませんキュプラコットンのグランドに前面カットジャガードを施され、桐生の職人さんによる生地だそうです2度着用しホームクリーニングしました傷や汚れ変色ないです個人的には未使用に近いくらい美品かと思いますが●保管時のシワがあります、現状でのお渡しです●梱包時に小さく畳んで空気をできるだけ抜いて梱包しますのでご納得のうえご購入下さいいかなる理由も皆様にお値下げ交渉お断りしております(トラブル回避の為)メルカリ便の宅急便コンパクトorゆうパケットでの発送予定着画のみ参考画像でそれ以外すべて現物画像です#半袖ワンピース #コレットドレス #丸衿 #ワンピ #dress #op #いちご #イチゴ #ジャガード お好きな方、お探しの方にぜひカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏65900

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジェーンマープル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

