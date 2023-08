数量限定価格!! NIKE AIR MAX 1 LT MADDER ROOT 30.0cm スニーカー

【商品】

【商品】NIKE AIR MAX 1ナイキ エア マックス 1【品番】DV3196-800【カラー】LT MADDER ROOT/VIVID GREENライト マダー ルート/ヴィヴィット グリーン【サイズ】30.0cm (US 12.0)【付属品】黒タグ【状態】snkrs 購入品。試着もしていない、新品未使用品です。ナイキから配送されてきた、段ボール箱に入れて、発送致します。希少なサイズ、30.0cmになります。即購入歓迎です。新品未使用、試着無しの商品ですが、1度、人に渡った品物になりますので、完璧を求める方は、ご購入をお控え下さい。製造時における、初期キズ等は、ご了承下さいませ。質問等は、ご購入いただく前にご連絡頂けますよう、宜しくお願い致します。他のサイトにも出品しておりますので、売り切れている場合も御座います事を、ご了承下さいませ。プロフィールを、ご一読頂けると、幸いです。NIKE AIR MAX 1 LT MADDER ROOTナイキ エア マックス 1 ライト マダー ルートスニーカー型...ローカット(Low)

