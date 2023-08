+++———————————————————

PLEATS PLEASE ✴︎ プリーツ ✴︎ パンツ



ARTS&SCIENCEのコットンテーパードパンツです。

フロント開口部はボタンフライ仕様で、ワンタック入り、裾はダブルのデザインで、ポケットは4つ付いております。

スッキリとしたシンプルなデザインで、年中着ていただけます。

◇ブランド

ARTS&SCIENCE

アーツアンドサイエンス

◇カラー

ロイヤルブルー

ネイビーとブルーの間のようなお色です。

◇状態

目立つダメージ等なくまだまだご愛用いただけます。

※usedですので完璧をお求めの方はご遠慮ください。

◇素材

画像にて品質タグを掲載していますので、そちらをご覧くださいませ

◇サイズ

1

ウエスト(cm):35

股上 (cm):25.5

股下 (cm):59

わたり幅(cm):30

裾幅 (cm):16

素人寸法の為、若干の誤差はご了承下さい。

ビニールにお包みしてから外袋に梱包いたします。

2点以上おまとめ購入で10%off

プロフィール欄をご確認ください˚✧₊

気になることがありましたらコメントください。

その他、多数出品中です。是非ご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

