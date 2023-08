※出品数が多い為、購入前に一言頂けますと幸いです。

※感染症予防対策としまして、当方が取り扱う古着に関しましては(LGスタイラー)にて除菌クリーニング後、発送しております。

●ご覧頂きましてありがとうございます。

●出品物は一部を除き、送料込みとなっております。

●値引き交渉に関しまして、ダメ元でかなり安価な価格で交渉を持ち掛ける方が多い為、交渉は一度のみとさせて頂きます。

●いいねを10以上頂いているアイテムに関しましては、それだけご注目頂いているとの判断よりお値下げ対応はお気持ち程度となりますので、お早めにご検討下さい。

◼️フォロワー様お値引き特典◼️

購入前にコメント欄から(フォロー割り希望)と、コメントください。購入後の、お値下げは出来ませんので、購入前に必ずコメントよろしくお願いいたします。

※〜1999円→200円引き

※〜2999円→250円引き

※〜4999円→300円引き

※〜9999円→400円引き

※10000円〜→500円引き

----------------------------------------------------

ブランド:WTAPS

サイズ:Mサイズ

カラー:画像参照

状態:△

※写真や文章では伝えきれない古着、ビンテージ特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

----------------------------------------------------

#90slabのダブルタップス

ダブルタップスのカーゴショートパンツ/ミリタリーショートパンツです。

90年代のブランド初期にリリースされた希少なアーカイブアイテムです。ダブルタップスの定番アイテムとして毎シーズン高い人気を誇るジャングルストックの初期モデルです。フェード感のあるタイガーストライプカモや各種ディテールなどダブルタップスならではの拘りの詰まった逸品です。シンプルなデザインなので様々なスタイルと好相性なアイテムです。

発売から20年以上経過している事を考えますと比較的コンディションは良いお品かと思います。状態考慮の上、ご検討下さい。発送方法等、ご希望がございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルタップス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

