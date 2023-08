本命ギフト 1940’s US Air Force ミリタリー リング　navy army リング

アメリカでミリタリー コレクターより購入したWW2-1940年頃のUS AIr Force 爆撃機乗組員の指輪になります。

◇米陸軍航空隊の多くのパイロットは大戦当時、エリートの証しであるAAFパイロット章をベースとして

アクセサリーメーカーなどにリメイクさせ、女性『Priscilla & Gene』(妻、彼女or娘)へプレゼントとして贈る慣習がありました。

その為、多くのパイロットウイングブレスレットやリングは裏側にピンズの加工跡があり

またコントラクターの違いによりパイロットウイングも、

一つずつ形状や仕上がりに違う表情があります。

1940’s US Air Force ミリタリー リング navy army

なおRRL vintage では同デザインの ブレスレットが900ドルを超える価格で取引きされています。

こちらのウイングは、サイズ的に本人用にカスタマイズされたものと推測されますが

とても繊細かつ力強い造りのデザインで

羽根が一枚一枚と繊細に 彫られています。

約80年におよぶ経年による表情が、ヴィンテージならではの重厚感がありますね。

■素材:staring silver (銀製)

■サイズ・約27号 スモールサイズのパイロット章をリングにしてあるものになります。

■コンディション:実使用されたことによるスレ等ありますがヴィンテージ品としては非常に良好な状態です。

また当時のコンディションとヴィンテージ品としての風合いを損ねないよう、あえて過度なクリーニング等のケアはしてありません。

商品は トイズマッコイ や rrl またはバズリクソンズなどの本格志向のモノづくりがお好きな方、

ポロ ラルフローレンや ジャーナルスタンダード あるいはロンハーマン などに合わせ、オシャレ用としての軽いお使いの方にもベストマッチしていただけそうですね。

歴史的にも希少なミリタリーリング(アンティーク指輪)愛好家、WWIIAAF関連収集家向けの

非常にコレクティブなブレスレットをこの機会にいかがでしょうか?

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

