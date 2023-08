数ある商品からご覧頂き、誠にありがとうございます❤️

【極上品、大玉】プラチナルチルブレスレット パワーストーン

☘️商品ポイント☘

ハイブランドの定番「LOUIS VUITTON」からブラスレ・アーカイブのご紹介です❣️

ブラック金具がお洒落で洗練された印象を与えてくれる、コーディネートのワンポイントにぴったりのおすすめ商品です✨

カーフレザーで付け心地も抜群❣️

これを付けて友人や恋人と遊びに行く姿を想像してみてください‼️

カッコいいこと間違いなし♫

☘️商品状態☘️

✴️新品未使用✨(プロフィールにてランクをご参照下さい)

✅未使用品ですので、もちろん使用感はなく、大変綺麗な状態です❣️

【タバコ、ペットありません】

☘️商品詳細☘️

ルイヴィトン LOUIS VUITTON

ブレスレット ブラスレ・アーカイブ

黒 ブラック Black

型番 : M6165D

シリアル番号 : BC4158

腕周り約17 cm(調節不可)

↑標準的な成人男性でしたら着用可能なサイズです!

☘️商品の購入情報詳細☘️

真贋鑑定済みのブランドオークションより購入しておりますので、ご安心下さい❣️

☘️即日・翌日発送☘️

お支払い翌日までには発送させて頂きますので、すぐお手元に届きます❣️

☘️付属品☘️

付属品等はなく、本体のみです。

☘️ご注意点☘️

稀に写真に写り込まない小さな汚れ・擦れ・経年による劣化やたるみ等がある場合がございます。

上記をご了承の上、中古品にご理解のある方のみ購入のご検討をよろしくお願い致します❣️

☘️安心の返品保証☘️

購入を迷っている場合は、一度お品を実際に見て頂ければと思います(*´∀`*)届いた商品がイメージと違った!という場合は遠慮なく返品をお申し付け下さい✨返送送料のみご負担頂ければ返品対応させて頂きます。

ですので、ブランド品はお値段が張りますが安心してご購入下さいませ❣️

230525-AP25-88011-1

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

