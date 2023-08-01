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激安正規 美品　パナソニック　LUMIX 14-45mm F3.5-5.6 レンズ(ズーム)

商品の説明

Panasonic LUMIX G VARIO
★Nikon AF-P DX 10-20mm 広角ズームレンズ 一眼レフ SY
14-45mm F3.5-5.6
SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用
ASPH MAGA O.I.S 作動品
望遠レンズ　Canon　EF-S 55-250mIS
レンズキャップ・レンズフード・入れ物付き
☆美品☆ PENTAX用 Tamron 18-250mm Di Ⅱ #5650
箱・保証書なし
✨美品✨❤Canon❤ ★EF-S 55-250mm★手ブレ補正つき望遠レンズ★

sony a6400 ボディ + tamron 17-70mm F2.8
レンズキャップに一部傷あり
【かすやん様専用】FUJIFILM XF50-140mm F2.8
本体自体は傷なし
FE28-70mm F3.5-5.6 OSS SEL2870

NIKON AF NIKKOR 180mm f2.8 ED 新品並
カメラを買い替えたため出品しました。
Canon用シグマレンズ 17-70mm☆驚異的に寄れるレンズ☆3608-1
Panasonic LUMIX GF7で使用してました。

Contax Carl Zeiss Distagon 25mm F2.8 MMJ

商品の情報

商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

SIGMAシグマ APO 170-500mm F5-6.3 　キャノン用

SIGMA 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM (ニコン用)

ニコン AF-S VR Zoom Nikkor ED 16-35mm F4G
Panasonic LUMIX G VARIO14-45mm F3.5-5.6 ASPH MAGA O.I.S 作動品レンズキャップ・レンズフード・入れ物付き箱・保証書なしレンズキャップに一部傷あり本体自体は傷なしカメラを買い替えたため出品しました。Panasonic LUMIX GF7で使用してました。

商品の情報

商品のサイズマイクロフォーサーズマウント
ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

激安正規 美品　パナソニック　LUMIX 14-45mm F3.5-5.6 レンズ(ズーム)

43分钟前

激安正規 美品　パナソニック　LUMIX 14-45mm F3.5-5.6 レンズ(ズーム)

¥16,000 ¥12,000

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7e4bef

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7e4bef
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