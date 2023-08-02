格安即決 Windows11 6月まで値下げ Office機能搭載 ノートPC 軽量 ノートPC

タイピング練習用に購入しましたが、使いこなせずほぼ未使用です。初期化して発送します

東芝 高性能Core i3モデル Office Wi-Fi搭載 ノートパソコン

22年5月44,800で購入しました。

【付属品新品】MacBook Pro 16インチ

1,000のマウス、

568☆Win11☆Core i5☆すぐに使えるSSDノートパソコン☆

3,000で購入したカバーもおつけします。

最終値下‼️ LENOVO PC 15.6 i7 Officeキー



GPD WIN MAX2020

15.6インチ windows11搭載パソコン 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron J4115 /1.6GHz~2.4 GHz /メモリー:8GB フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ WIFI搭載/Bluetooth搭載/豊富な接続端子/日本語キーボードフィルム付き/軽量薄型 ノートパソコン laptop 在宅勤務・カメラ付き・Zoomパソコンノート (高速SSD:512GB)

特価品✨人気の薄型PC✨大容量ノートパソコン✨dynabook✨届いてすぐ使える



希少Let's note CF-AX2 タッチパネル i7 256GB 8GB

ブランド WEY

DELL Inspiron core i5 第8世代 1TB ノートパソコン

画面サイズ 15.6 インチ

Win11 CF-SZ5/Ci5/4GB+SSD256GB/マルチ(28)

色 Silver

Panasonic CF-SZ6YFLVS 12.1型 i5 8GB 日本製

ハードディスク容量 512 GB

DAIV 6N SSD 1TB メモリ32GB OFFICE無し 美品

CPUモデル Celeron

美品Win11 T45BW/3855U/8G/SSD256G/DVD/WLAN

インストール済みのRAMメモリサイズ 8 GB

✨美品！✨たっぷり大容量750GB✨初心者向け✨カメラ付ノートパソコン✨ホワイト

OS Windows 11

MSI GP75 Leopard 10SEK

グラフィックカードの説明 統合された

【超希少】2017年製レノボ プラムパープル☘新品SSD512GB/8GB☘️

グラフィックコプロセッサ インテル HD グラフィックス

DELL Inspiron 14 3467 2018年6月購入

CPUスピード 1.8 GHz

Dell Inspiron 7386 2-in-1 ֎ i7-8565U ֎



美品✨Blu-ray✨カメラ付！ノートパソコン✨windows10❣️Corei5

·テンキー付き、NumberPad搭載日本語キーボードフィルム付き

DELLノートパソコン Core i5 SSD新品 Windows11 オフィス



pkpk12345様専用CF-SZ5ADCKS 6世代-I5 DVD WiFi

· オフィスワークで忙しいあなたにも、家事の合間に一息つきたいあなたにもジャストな1台です。

★大容量1TB✨東芝 Dynabook ノートパソコン✨白PC✨カメラ有✨設定済



UMPC viliv S5 WinXP/Atom/1GB 予備バッテリー付き

· 従来の常識を超えた超軽量ノートパソコン。 重さ約1.36㎏、厚み約1.3㎝の薄型ながら高速ＳＳＤを搭載したハイスペックモデル。

東芝 Core i3 新品SSD メモリ8GB Webカメラ ノートパソコン



中古超美品 NEC VKT12HZG1 i5 8G SSD256 Win11

· 5000ｍAh大容量バッテリー搭載、4-12時間継続して使用可能

マイクロソフト Surface Laptop 4 13.5インチ Core i5



富士通モバイルノート LIFEBOOK i5/SSD/8GB/BT/Office

· 高速SSD内蔵により、かつてないスピーディーなオフィスワークをサポートします。持ち歩くには十分な容量も確保。

FUJITSU FMV−LIFEBOOK AH FMVA77B1R



Máy tính

· マイク付き、WEBカメラ搭載。

おまけ有】Surface Pro 5 Microsoft Win10pro



バッテリー良好！メモリ8GBに高速新品SSD搭載で超快適仕様！

· テレワーク、オンライン授業にも対応可能。

Dell 7290 I5 8350U メモリ8GB高速 HD画面 wins10



ちゃちゃ様専用MacBook Retina 12inch Early 2016

· OS「Windows 11」適用済！

だっし～様専用 MacBook Air Core i7/16GB/512GB



Lenovo yoga slim Carbon 14インチ

↑サイトより引用しました。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

タイピング練習用に購入しましたが、使いこなせずほぼ未使用です。初期化して発送します22年5月44,800で購入しました。1,000のマウス、3,000で購入したカバーもおつけします。15.6インチ windows11搭載パソコン 薄型PC ノート 高性能CPU インテル Celeron J4115 /1.6GHz~2.4 GHz /メモリー:8GB フルHD液晶／大容量バッテリー搭載/ WIFI搭載/Bluetooth搭載/豊富な接続端子/日本語キーボードフィルム付き/軽量薄型 ノートパソコン laptop 在宅勤務・カメラ付き・Zoomパソコンノート (高速SSD:512GB)ブランド WEY画面サイズ 15.6 インチ色 Silverハードディスク容量 512 GBCPUモデル Celeronインストール済みのRAMメモリサイズ 8 GBOS Windows 11グラフィックカードの説明 統合されたグラフィックコプロセッサ インテル HD グラフィックスCPUスピード 1.8 GHz·テンキー付き、NumberPad搭載日本語キーボードフィルム付き· オフィスワークで忙しいあなたにも、家事の合間に一息つきたいあなたにもジャストな1台です。· 従来の常識を超えた超軽量ノートパソコン。 重さ約1.36㎏、厚み約1.3㎝の薄型ながら高速ＳＳＤを搭載したハイスペックモデル。· 5000ｍAh大容量バッテリー搭載、4-12時間継続して使用可能· 高速SSD内蔵により、かつてないスピーディーなオフィスワークをサポートします。持ち歩くには十分な容量も確保。· マイク付き、WEBカメラ搭載。· テレワーク、オンライン授業にも対応可能。· OS「Windows 11」適用済！↑サイトより引用しました。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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