ノースフェイスXカウズのコラボレーションマウンテンパーカーです。

日本未発売、非常に希少な商品になります。

今回SとMサイズ数点の入荷です。お早めにどうぞ。

シーズン:2022SS

アイテム:THE NORTH FACE x KAWS 1986 Retro Mountain Jacket

品番:TNF-175

カラー:ライトブルーグリーン

状態:新品未使用

生地:ポリエステル100%

サイズ:S

国内定価:国内未発売

付属品:タグ

購入場所:ロンドンのセレクトショップ※確実正規品です。ご入用であればインボイスもございます。

寸法目安(販売サイトより転載です。目安としてご確認ください)

着丈:70cm

肩幅:58cm

身幅:118cm

その他不明点ございましたら、是非お気軽にご質問ください。

※ご購入前に、必ずプロフィール文お読みの上、ご購入ください。

※なお、他通販サイトでも同時に販売しておりますので、タイミングにより売り切れの場合がございます。ご了承ください。

その他、以下のブランドなどをメインに出品しております。是非御覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

