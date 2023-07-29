(税込) Cygne バックフレアーショート丈ブラウス Céline シャツ/ブラウス(七分/長袖)

■商品状態

【19aw】ARTS&SCIENCE ドット柄 シルクブラウス ネイビー

購入時期：2023年5月

ミヤケイッセイpleatsドレスポロ

残量：Cygne 公式サイトで購入

CELINEセリーヌ シルクブラウス フリル トップス ボウタイ レース 白 M

小売価格: 27,500円

CYCLAS シクラス シルク ブラウス



SINA SUIEN シナスイエン 花鳥ブラウス

試着のみ。

フォーマルパンツスーツ

デザインが似合わなかったので、出品いたします。

ボウエー bow.a サンガードフリルブラウス



●nekokoneko様●2023ss ジャーナルスタンダードレサージュ シャツ

○商品説明

CELINE タキシードシャツ フィービー

上質な生地を使い、バックスタイルのデザインにこだわったブラウス。

クラネ CLANE ショルダータックトップス ネイビー 1 新品同様

歩く度に揺れる背中部分のフレアが贅沢です。

2023SS 定価16,500円 NOBLE ショートレングスレギュラーシャツ

サイドにも施したフリルもポイントで、一枚で可愛いブラウスに仕上がりました。

MAGALI / 東炊きリネン・ギンガムチェック・ブラウス

フロントスタイルはシンプルに。

mame kurogouchi ブラウス 19ss



イタリア製麻生地使用 リネンシャツ

短い着丈はパンツにもスカートにもバランス良く着ていただけます。

新品タグ付き♡FURFUR シアードットブルゾン♡ミント



新品未使用！THESHINZONEチェックフリルシャツ

○color : white

【45R】★美品★ハケ目カットワークのカシュクール



アーバンリサーチ トップス フリーサイズ 白 長袖 レディース 無地

○size : free

新品未使用 yori ケープフリルブラウス ヨリ トップス ブラウス パンツ

後身頃丈 57

スリットネック プルオーバー 【ホワイト&ブルー】

肩幅 47

TIBI ティビ ウエストゴム ブラウス XS 紺 ネイビー

袖丈（カフス込み） 56.5

3点80's 90's デザイン古着 ビンテージ 花柄刺繍シャツ

バスト（フレアー分含む ）178

新品未使用 モスキーノ ビジュー 刺繍 装飾 リネン シャツ ジャケット 42



ダブルクロスノーカラーブラウス トーナル ブラウス tonal

○素材：綿 １００％

liten/フラッフィーブラウス



✨プレミア✨ビンテージ古着✨スカーフ柄 MELROSE シャツ 金ボタン

○洗濯：ドライクリーニング推奨

今期★試着のみ★RHC dot print カシュクールブラウス



BLAMINK ブラウス

カラー···ホワイト

susuri レーヴズブラウス

袖丈···長袖

LEONARD SPORT レオナール 総柄 ネイビー モノトーン カットソー

柄・デザイン···無地

Hana様専用 maison de Dolce ペタロブラウス 白 新品

素材···コットン

【ソヒ様専用】Jennie for Calvin Klein デニムシャツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

■商品状態 購入時期：2023年5月 残量：Cygne 公式サイトで購入 小売価格: 27,500円試着のみ。デザインが似合わなかったので、出品いたします。○商品説明上質な生地を使い、バックスタイルのデザインにこだわったブラウス。歩く度に揺れる背中部分のフレアが贅沢です。サイドにも施したフリルもポイントで、一枚で可愛いブラウスに仕上がりました。フロントスタイルはシンプルに。短い着丈はパンツにもスカートにもバランス良く着ていただけます。○color : white○size : free後身頃丈 57肩幅 47袖丈（カフス込み） 56.5バスト（フレアー分含む ）178○素材：綿 １００％○洗濯：ドライクリーニング推奨カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

Be My Valentine シフォンレースアップブラウスRIKO TOKYOトリプルリボンブラウス ホワイトAmerivintage アメリ 2WAY HAZE FLOWER BLOUSE