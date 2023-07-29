(税込) Cygne バックフレアーショート丈ブラウス Céline シャツ/ブラウス(七分/長袖)

■商品状態
【19aw】ARTS&SCIENCE ドット柄 シルクブラウス ネイビー
購入時期：2023年5月
ミヤケイッセイpleatsドレスポロ
残量：Cygne 公式サイトで購入
CELINEセリーヌ シルクブラウス フリル トップス ボウタイ レース 白 M
小売価格: 27,500円
CYCLAS シクラス シルク ブラウス
SINA SUIEN シナスイエン 花鳥ブラウス
試着のみ。
フォーマルパンツスーツ
デザインが似合わなかったので、出品いたします。
ボウエー bow.a サンガードフリルブラウス
●nekokoneko様●2023ss ジャーナルスタンダードレサージュ シャツ
○商品説明
CELINE タキシードシャツ フィービー
上質な生地を使い、バックスタイルのデザインにこだわったブラウス。
クラネ CLANE ショルダータックトップス ネイビー 1 新品同様
歩く度に揺れる背中部分のフレアが贅沢です。
2023SS 定価16,500円 NOBLE ショートレングスレギュラーシャツ
サイドにも施したフリルもポイントで、一枚で可愛いブラウスに仕上がりました。
MAGALI / 東炊きリネン・ギンガムチェック・ブラウス
フロントスタイルはシンプルに。
mame kurogouchi ブラウス 19ss
イタリア製麻生地使用 リネンシャツ
短い着丈はパンツにもスカートにもバランス良く着ていただけます。
新品タグ付き♡FURFUR シアードットブルゾン♡ミント
新品未使用！THESHINZONEチェックフリルシャツ
○color : white
【45R】★美品★ハケ目カットワークのカシュクール
アーバンリサーチ トップス フリーサイズ 白 長袖 レディース 無地
○size : free
新品未使用 yori ケープフリルブラウス ヨリ トップス ブラウス パンツ
後身頃丈 57
スリットネック プルオーバー 【ホワイト&ブルー】
肩幅 47
TIBI ティビ ウエストゴム ブラウス XS 紺 ネイビー
袖丈（カフス込み） 56.5
3点80's 90's デザイン古着 ビンテージ 花柄刺繍シャツ
バスト（フレアー分含む ）178
新品未使用 モスキーノ ビジュー 刺繍 装飾 リネン シャツ ジャケット 42
ダブルクロスノーカラーブラウス トーナル ブラウス tonal
○素材：綿 １００％
liten/フラッフィーブラウス
✨プレミア✨ビンテージ古着✨スカーフ柄 MELROSE シャツ 金ボタン
○洗濯：ドライクリーニング推奨
今期★試着のみ★RHC dot print カシュクールブラウス
BLAMINK ブラウス
カラー···ホワイト
susuri レーヴズブラウス
袖丈···長袖
LEONARD SPORT レオナール 総柄 ネイビー モノトーン カットソー
柄・デザイン···無地
Hana様専用 maison de Dolce ペタロブラウス 白 新品
素材···コットン
【ソヒ様専用】Jennie for Calvin Klein デニムシャツ
季節感···春、夏、秋
Be My Valentine シフォンレースアップブラウス
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用
RIKO TOKYOトリプルリボンブラウス ホワイト
Amerivintage アメリ 2WAY HAZE FLOWER BLOUSE
■商品状態 購入時期：2023年5月 残量：Cygne 公式サイトで購入 小売価格: 27,500円試着のみ。デザインが似合わなかったので、出品いたします。○商品説明上質な生地を使い、バックスタイルのデザインにこだわったブラウス。歩く度に揺れる背中部分のフレアが贅沢です。サイドにも施したフリルもポイントで、一枚で可愛いブラウスに仕上がりました。フロントスタイルはシンプルに。短い着丈はパンツにもスカートにもバランス良く着ていただけます。○color : white○size : free後身頃丈 57肩幅 47袖丈（カフス込み） 56.5バスト（フレアー分含む ）178○素材：綿 １００％○洗濯：ドライクリーニング推奨カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用