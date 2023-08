古着 レトロビンテージ【ブリリアントベルベット】テーラードジャケット ブラウン

ベルベットって?

別名ビロード(ポルトガル語)ともいい、柔らかで短めの毛羽で覆われた光沢のある滑らかな織物です。

★商品説明★

世界でも最高クラスと謳われる「NIEDIECK(ニーディック)」のブリリアントベルベットを使用した、レトロなテーラードジャケットのご紹介☆

色合いに深みのある上品な光沢感、柔らかく滑らかな生地感で、豪奢でドレッシーな風合いです。

・両サイドポケット

・フラップ&ボタン付き内ポケット×2

・ペン用ポケット&名刺入れポケット

・オリジナルアンティークボタン

・サイドベンツ

・肌触りのいい光沢感のある裏地で着心地抜群

古着男子・古着女子・メンズ・レディース問わずユニセックスにてお使い頂けます。

★商品詳細★

ブランド BARONCE

カラー ブラウン / 茶色

サイズ L

身幅 52.5

着丈 74.5

肩幅 45

袖丈 61

コットン 100%

MADE IN JAPAN / 日本製

★状態★

多少の使用感はありますが、問題無くご着用いただけると思います。

90s、オールド、ヴィンテージ好きの方にオススメの一着!

★配送方法★

らくらくメルカリ便

宅急便での発送予定です。

★発送★

24時間以内発送を心がけております!

デニム&ジャケット&コート類はこちら↓

#アルテミスのアウター

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着 レトロビンテージ【ブリリアントベルベット】テーラードジャケット ブラウンベルベットって?別名ビロード(ポルトガル語)ともいい、柔らかで短めの毛羽で覆われた光沢のある滑らかな織物です。★商品説明★世界でも最高クラスと謳われる「NIEDIECK(ニーディック)」のブリリアントベルベットを使用した、レトロなテーラードジャケットのご紹介☆色合いに深みのある上品な光沢感、柔らかく滑らかな生地感で、豪奢でドレッシーな風合いです。・両サイドポケット・フラップ&ボタン付き内ポケット×2・ペン用ポケット&名刺入れポケット・オリジナルアンティークボタン・サイドベンツ・肌触りのいい光沢感のある裏地で着心地抜群古着男子・古着女子・メンズ・レディース問わずユニセックスにてお使い頂けます。★商品詳細★ブランド BARONCEカラー ブラウン / 茶色サイズ L身幅 52.5着丈 74.5肩幅 45袖丈 61コットン 100%MADE IN JAPAN / 日本製★状態★多少の使用感はありますが、問題無くご着用いただけると思います。90s、オールド、ヴィンテージ好きの方にオススメの一着!★配送方法★らくらくメルカリ便宅急便での発送予定です。★発送★24時間以内発送を心がけております!デニム&ジャケット&コート類はこちら↓#アルテミスのアウター

