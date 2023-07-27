愛用 STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト 腕時計(アナログ)

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≪超音波洗浄機と手磨きでクリーニング済です。≫
【電池交換済】BURBERRY バーバリー BU10106 腕時計 6P
≪新品電池に交換済、稼働品です。≫
正規品【新品電池】FENDI 60500L/動作良好 オロロジ 超美品 シェル
GUCCI グッチ チェンジベゼル 腕時計 バングルウォッチ 不動品 クォーツ
ティソから腕時計の出品です。
PAUL & JOE 腕時計 電池交換済み
商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！
OMEGA・Ω・SeaMaster・1960's オメガ シーマスターレディース
丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。
オメガ コンステレーション 12Pダイヤ SS/PG レディース Y02644
Fregraフラグラ腕時計レディース セラミックソーラー腕時計
【美品】Swarovski スワロフスキー 時計 クリスタル レッド
・商品状態
カメレオン 4way 時計
風防：傷-目立った傷なし
●【展示品】COACH シグネチャーバンド ダイヤベゼル ゴールド文字盤
ダイアル：良好
【超希少】アニエスベー 時計 90s ヴィンテージ
ベゼル：傷-小、使用感-小
トリーバーチ腕時計
裏蓋：傷-小
【保証書付】エルメス クリッパー レディース腕時計 シルバー ピンク 12Q6
ベルト：傷-小、使用感-中
Summer プロフご確認様専用☆GUCCI☆ ★腕時計★お値下げしました!
ココマーク ミニマトラッセ チェーンショルダー
・購入先：古物市場にて購入
【美品 正規品】 ティファニー 腕時計 アトラス 希少 ミニ シルバー925
＊正規品保証しますが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。
OMEGAコンステレーション レディースアンティーク腕時計ジャンク品
オブレイ 腕時計 マシンメイド チャームあり
・メインカラー：銀色、金色、白色（シルバー、ゴールド、ホワイト）
MIKIMOTO 腕時計
☆【美品稼働品】SEIKO ルキア シルバー文字盤 ローマインデックス トノー
・サイズ：約 縦2.2cm×横1.9cm×厚み0.4cm（リューズ含まず）
ティソ TISSOT 腕時計 文字盤マザーオブパール
・ベルト幅：約1.3cm
319 GUCCI グッチ時計 レディース腕時計 箱付き チェンジベゼル 人気
・腕周り：最大約17.1cm（必ず確認してからお買い求め下さい。）
GUCCI グッチ チェンジベゼル 腕時計 クオーツ ゴールド レディース
・サイズ調整：上記内なら可能です。
551 COACH コーチ時計 レディース腕時計 ブラウン 人気 シンプル
・付属品：本体のみ
OMEGA- シーマスター アラビアン ヴィンテージ 1940年代製
希少ヴィヴィアンウエストウッド時計箱付き
☆テクノス☆ゴージャス☆レディース☆フルダイヤ☆ゴールド☆可動品☆11Pシェル☆
⇒フォロー割引を実施しています
【大人気商品】COACH コーチ レディース 腕時計 ピンクゴールド
フォローした上でコメント下さい！お値引き致します！
ロレックス ROLEX 14金 ダイヤモンド レディース ウォッチ
お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。
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Burberry レディース腕時計 ２点
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HERMES クロアジュール コンビ QZ
2商品以上購入（同梱発送時）でお得な割引をさせていただきます◎
新品未使用 coach コーチ 腕時計 アーデン ウォッチ 28MM レディース
ティファニー レディースウォッチ
(^^)様専用 シチズン エル Ambiluna エコドライブ ダイヤ 腕時計
★他の商品を検討の方はこちら（スペースを開けてブランド名を入れると絞り込み可能です。）
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ムーブメント...クォーツ・電池式
534 SEIKO LUKIA ルキア時計 レディース腕時計 電波ソーラー 限定
商品の情報
ブランド
ティソ
商品の状態
やや傷や汚れあり
セイコー プレザージュ スケルトン 自動巻き腕時計 SRRY045【送料無料】
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カシオ オシアナス マンタ OCW-S2400
未使用レア!NIXON ニクソン THE ROCK CANDY ブルービジュー付
≪超音波洗浄機と手磨きでクリーニング済です。≫≪新品電池に交換済、稼働品です。≫ティソから腕時計の出品です。商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。・商品状態 風防：傷-目立った傷なし ダイアル：良好 ベゼル：傷-小、使用感-小 裏蓋：傷-小 ベルト：傷-小、使用感-中・購入先：古物市場にて購入＊正規品保証しますが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。・メインカラー：銀色、金色、白色（シルバー、ゴールド、ホワイト）・サイズ：約 縦2.2cm×横1.9cm×厚み0.4cm（リューズ含まず）・ベルト幅：約1.3cm・腕周り：最大約17.1cm（必ず確認してからお買い求め下さい。）・サイズ調整：上記内なら可能です。・付属品：本体のみ⇒フォロー割引を実施していますフォローした上でコメント下さい！お値引き致します！お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。⇒同時購入割引も実施中！2商品以上購入（同梱発送時）でお得な割引をさせていただきます◎★他の商品を検討の方はこちら（スペースを開けてブランド名を入れると絞り込み可能です。）#他にも人気の時計たくさん出品していますbyAC#出品物一覧はこちらbyAC#レディースムーブメント...クォーツ・電池式
商品の情報
ブランド
ティソ
商品の状態
やや傷や汚れあり
愛用 STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト 腕時計(アナログ)
375
31分钟前
愛用 STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト 腕時計(アナログ)
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11,900
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10,115
(税込) 送料込み
4
9
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
時計
腕時計(アナログ)
STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
61ce0b5cfa1
1809
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (9)
愛用 STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト 腕時計(アナログ)
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