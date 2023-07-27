愛用 STYLIST 《希少》TISSOT 腕時計 ヴィンテージ 薄型 ホワイト 腕時計(アナログ)

≪超音波洗浄機と手磨きでクリーニング済です。≫

【電池交換済】BURBERRY バーバリー BU10106 腕時計 6P

≪新品電池に交換済、稼働品です。≫

正規品【新品電池】FENDI 60500L/動作良好 オロロジ 超美品 シェル



GUCCI グッチ チェンジベゼル 腕時計 バングルウォッチ 不動品 クォーツ

ティソから腕時計の出品です。

PAUL & JOE 腕時計 電池交換済み

商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！

OMEGA・Ω・SeaMaster・1960's オメガ シーマスターレディース

丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。

オメガ コンステレーション 12Pダイヤ SS/PG レディース Y02644



Fregraフラグラ腕時計レディース セラミックソーラー腕時計



【美品】Swarovski スワロフスキー 時計 クリスタル レッド

・商品状態

カメレオン 4way 時計

風防：傷-目立った傷なし

●【展示品】COACH シグネチャーバンド ダイヤベゼル ゴールド文字盤

ダイアル：良好

【超希少】アニエスベー 時計 90s ヴィンテージ

ベゼル：傷-小、使用感-小

トリーバーチ腕時計

裏蓋：傷-小

【保証書付】エルメス クリッパー レディース腕時計 シルバー ピンク 12Q6

ベルト：傷-小、使用感-中

Summer プロフご確認様専用☆GUCCI☆ ★腕時計★お値下げしました!



ココマーク ミニマトラッセ チェーンショルダー

・購入先：古物市場にて購入

【美品 正規品】 ティファニー 腕時計 アトラス 希少 ミニ シルバー925

＊正規品保証しますが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。

OMEGAコンステレーション レディースアンティーク腕時計ジャンク品



オブレイ 腕時計 マシンメイド チャームあり

・メインカラー：銀色、金色、白色（シルバー、ゴールド、ホワイト）

MIKIMOTO 腕時計



☆【美品稼働品】SEIKO ルキア シルバー文字盤 ローマインデックス トノー

・サイズ：約 縦2.2cm×横1.9cm×厚み0.4cm（リューズ含まず）

ティソ TISSOT 腕時計 文字盤マザーオブパール

・ベルト幅：約1.3cm

319 GUCCI グッチ時計 レディース腕時計 箱付き チェンジベゼル 人気

・腕周り：最大約17.1cm（必ず確認してからお買い求め下さい。）

GUCCI グッチ チェンジベゼル 腕時計 クオーツ ゴールド レディース

・サイズ調整：上記内なら可能です。

551 COACH コーチ時計 レディース腕時計 ブラウン 人気 シンプル

・付属品：本体のみ

OMEGA- シーマスター アラビアン ヴィンテージ 1940年代製



希少ヴィヴィアンウエストウッド時計箱付き



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お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。

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ムーブメント...クォーツ・電池式

商品の情報 ブランド ティソ 商品の状態 やや傷や汚れあり

≪超音波洗浄機と手磨きでクリーニング済です。≫≪新品電池に交換済、稼働品です。≫ティソから腕時計の出品です。商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。・商品状態 風防：傷-目立った傷なし ダイアル：良好 ベゼル：傷-小、使用感-小 裏蓋：傷-小 ベルト：傷-小、使用感-中・購入先：古物市場にて購入＊正規品保証しますが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。・メインカラー：銀色、金色、白色（シルバー、ゴールド、ホワイト）・サイズ：約 縦2.2cm×横1.9cm×厚み0.4cm（リューズ含まず）・ベルト幅：約1.3cm・腕周り：最大約17.1cm（必ず確認してからお買い求め下さい。）・サイズ調整：上記内なら可能です。・付属品：本体のみ⇒フォロー割引を実施していますフォローした上でコメント下さい！お値引き致します！お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。⇒同時購入割引も実施中！2商品以上購入（同梱発送時）でお得な割引をさせていただきます◎★他の商品を検討の方はこちら（スペースを開けてブランド名を入れると絞り込み可能です。）#他にも人気の時計たくさん出品していますbyAC#出品物一覧はこちらbyAC#レディースムーブメント...クォーツ・電池式

商品の情報 ブランド ティソ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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