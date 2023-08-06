一流の品質 ayakawasaki タッセルバッグ ショルダーバッグ

ネットで即完売のアヤカワサキさんのtassel 2way bagです。

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一度短時間使用しましたがとても美品です。

エルメス ポロションミミル マテロット GM 巾着型ショルダーバッグ ネイビー



ボッテガヴェネタ ショルダーバッグ イントレチャート ノディーニ

タッセルをポイントにして上部はサンセットをイメージして一つ一つ手染めの革を使用しています。

ルイ・ヴィトン モノグラム ポシェット・アクセソワール



美品 COACH コーチ 2way ショルダーバッグ 保存袋付き パープル

ストラップはヌメ革を使用し、グラデーション、スエードとレザーの風合いの違いも楽しんで頂けます。

美品CELINE トリオンフキャンバス&カーフスキンタン ミディアム



送料込み！OFF-WHITE ショルダーバッグ ユニセックス

お財布やちょっとしたものが入るサイズでストラップを長くしショルダーbagに。

CHANEL シャネル マトラッセ デカマト ラムスキン ヴィンテージ



Dior レディーディオール 赤 パテントレザー

ストップを2重にすると手持ちbagとして2wayにご使用いただけます。

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【COACH 】ショルダーバッグ

size W21cm×H26cm×D8cm

極美品 GUCCI オールドグッチ ショルダーバッグ シェリーライン GG



【CHANEL】マトラッセ チェーンショルダーバッグ

素材 牛革

オウレンティ チェーンバッグ



CAMPER

定価:22,000円

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NEOUS/ネオアス ショルダー ボディバッグ

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FURLA レザー 2way ショルダーバッグ

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【美品】LONGCHAMP ロンシャン レザー2way ハンド ショルダーバッグ

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GUCCI ショルダーバッグ 値下げ中！

カラー···ブラウン

ヴィトン Louis Vuitton 斜め掛け ポシェット ショルダーバッグ

柄・デザイン···無地

限定お値下げ ルイヴィトン プティットサックプラ

素材···本革

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ネットで即完売のアヤカワサキさんのtassel 2way bagです。一度短時間使用しましたがとても美品です。タッセルをポイントにして上部はサンセットをイメージして一つ一つ手染めの革を使用しています。ストラップはヌメ革を使用し、グラデーション、スエードとレザーの風合いの違いも楽しんで頂けます。お財布やちょっとしたものが入るサイズでストラップを長くしショルダーbagに。ストップを2重にすると手持ちbagとして2wayにご使用いただけます。size W21cm×H26cm×D8cm素材 牛革定価:22,000円#ayakawasaki#AYAKAWASAKI#ALEXIASTAM#searoomlynnカラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

MARC JACOBS ショルダーバッグ ※値下げしました※稀少型番 オールドコーチ ハンドバッグ ショルダーバック ハンドバックGUCCI オールドグッチ チェーンショルダーバッグ ヴィンテージBALLY 巾着型 ショルダーバッグ本物グッチGUCCIナイロンGG柄ハンドワンショルダーバッグビジネスバック黒