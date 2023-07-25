憧れの 新品同様！JELADO 301EXX W36 黒タグ　デニム デニム/ジーンズ

こちらはジェラードの黒タグジーンズJP94301E 301EXXです。ワンウォッシュを購入後、試着のみです。サイズが合わなかったため出品します。

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サイズはW36で

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ウエスト88cm ワタリ35cm 股下は71cmをチェーンステッチで補正してます。

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ウエアハウス のセコハンの丈と一緒にしました。

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またバックポケットのステッチは購入店舗で抜いてオリジナル仕様にしてもらいました。

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糸の抜け後は洗えば目立たなくなるそうです。

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定価は33000円でした。

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購入時のタグ等は全て付属しています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジェラード 商品の状態 未使用に近い

こちらはジェラードの黒タグジーンズJP94301E 301EXXです。ワンウォッシュを購入後、試着のみです。サイズが合わなかったため出品します。サイズはW36でウエスト88cm ワタリ35cm 股下は71cmをチェーンステッチで補正してます。ウエアハウス のセコハンの丈と一緒にしました。またバックポケットのステッチは購入店舗で抜いてオリジナル仕様にしてもらいました。糸の抜け後は洗えば目立たなくなるそうです。定価は33000円でした。購入時のタグ等は全て付属しています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジェラード 商品の状態 未使用に近い

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