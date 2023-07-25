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憧れの 新品同様！JELADO 301EXX W36 黒タグ　デニム デニム/ジーンズ

商品の説明

こちらはジェラードの黒タグジーンズJP94301E　301EXXです。ワンウォッシュを購入後、試着のみです。サイズが合わなかったため出品します。
BOBSON ボブソン フレアデニム フレアパンツ 濃紺 美品

新品 DIESEL ジョグジーンズ DSTRUKT 超ストレッチ デニム W30
サイズはW36で
centimeter デニム
ウエスト88cm ワタリ35cm 股下は71cmをチェーンステッチで補正してます。
EVISE エヴィスジーンズ2007 新恵美寿神頭　デニムパンツ　35㌅カモメ
ウエアハウス のセコハンの丈と一緒にしました。
リーバイス 505 USA製 ブラックデニム ヴィンテージ W33 6312

DSQUARED2 ディースクエアード デニム ダメージ 38 ペイント加工
またバックポケットのステッチは購入店舗で抜いてオリジナル仕様にしてもらいました。
HYSTERIC GLAMOUR ジーンズ サイズ32inch
糸の抜け後は洗えば目立たなくなるそうです。
エビスジーンズまとめ売り

ヌーディージーンズ　Grim Tim
定価は33000円でした。
リーバイス ショートホーン ヴィンテージ デニムパンツ 50s ランチパンツ

SALUTE デニムパンツ　デニム　ジーンズ
購入時のタグ等は全て付属しています。

Supreme Stone Washed Slim Jean "Blue"

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドジェラード
商品の状態未使用に近い

ANATOMICA II 25 マリリン

70s ビンテージ リーバイス スタプレ　デットストック　ネイビー

リーバイス　501zxx 日本製　w28

BONCOURA 9周年limited 黒デニム66

Colorfast Denim Two Tuck Pants グラフペーパー

世界限定501本 LEVI'S 501XX HEATH 33501-0147

ほぼ未使用に近い極美品 RRL ダブルアールエル　デニムパンツ
こちらはジェラードの黒タグジーンズJP94301E　301EXXです。ワンウォッシュを購入後、試着のみです。サイズが合わなかったため出品します。サイズはW36でウエスト88cm ワタリ35cm 股下は71cmをチェーンステッチで補正してます。ウエアハウス のセコハンの丈と一緒にしました。またバックポケットのステッチは購入店舗で抜いてオリジナル仕様にしてもらいました。糸の抜け後は洗えば目立たなくなるそうです。定価は33000円でした。購入時のタグ等は全て付属しています。

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
ブランドジェラード
商品の状態未使用に近い

憧れの 新品同様！JELADO 301EXX W36 黒タグ　デニム デニム/ジーンズ

31分钟前

憧れの 新品同様！JELADO 301EXX W36 黒タグ　デニム デニム/ジーンズ

¥16,500 ¥12,375

(税込) 送料込み
4
9
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商品の情報

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c95c5a5dcfef

 1809

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コメント (9)

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