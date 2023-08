【予約受付中】 【7/2まで限定値下】仮面ライアー　217 7171ni ナイナイニー　シャツ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

仮面ライアー217にいなちゃんのブランド

¥13,200-(Tax in)

カラーはイエローです。

ポップアップ限定のナイロンバッグも込みです。

ポップアップで購入後使用せず、ずっと保管しておりました。

タグ等は付いていません。

2色買ってしまったのでお譲りします。

売り切ってしまいたいので、即購入や交渉可能です(^_^)

ストラップが配色のパラシュートシャツ。

ビッグシルエットなのでユニセックスで着用いただけます。

普通にボタンを閉じて着たり、ボタンを開けて羽織として着たりと、印象が変わってコーディネートを楽しめます!

ウエスト部分を絞って着用もできます◎

■素材

ブルーチェック・イエローチェック

【本体】ポリエステル:70% 綿:30%

【別布】綿100%

ブラック

【本体】【別布】綿:100%

■サイズ

着丈:83㎝

身幅:80㎝

肩幅:70㎝

袖丈:52㎝

裾幅:85㎝

●状態:

汚れなどはありません。

素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。当方非喫煙者であり、ペット等は飼っておりません。

バケモノバケツ委員会

仮面ライアー217

いりぽん先生

いりぽん

ベアードアード

bonum h beauty&youth united arrows

ships Ron Herman 6 roku URBAN RESEARCH

KBF ADAM ET ROPE plage FRAMeWORK shinzone L'Appartement AP STUDIO city shop

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

