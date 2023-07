最安値に挑戦！ TWICE サナ チェキ ＆TWICE K-POP/アジア

TWICE サナ チェキ

&TWICEのヴィジュアルのワイドチェキです。

髪持ちサナちゃん♡

黒背景で分かりづらいですがちゃんとサイン入ってます。

サナちゃん推しです。

値下げ一切受け付けません。

他にチェキありますか?の質問にも返答しません。

&TWICEのヴィジュアルのサナの出回り見かけないのでこちらの価格です。

硬質ケース、防水対策

メルカリ便にて発送

即購入⭕

初期傷等を気にされる方はご遠慮下さいませ!!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

