安価 ワタナベ アガット 【動作OK】agete 腕時計 アンティーク調 ピンクゴールド 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

Burberry腕時計



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【稼働品/ battery OK 】です。

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【正規品/ genuine product 】です。

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【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

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商品の状態

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比較的に使用感の少ないUSED品です。

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軽度の擦り傷はございますが、

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風防に気になるような傷は見受けられず、

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そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

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アガットの人気モデルです！

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到着後すぐにご愛用いただけます♪

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商品の詳細

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カラー：ピンクゴールド

モンブラン 1858 ジオスフェール リミテッドエディション

サイズ：約1.5cm (リューズ含まず)

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腕周り：約15.5cm

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動作 ：確認済み(2022年11月電池交換済みです)

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付属品：なし

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本体のみハミルトン べンチュラ

千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

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【正規品保証】いたします。

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過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

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返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

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オールドグッチ 専用箱入り レディース腕時計 電池交換済み



Baume & Mercier / ボーム＆メルシェ 時計

ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/first/ファースト/silver/シルバー/classic/クラシック

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

〜はじめにプロフィールをお読みください〜【稼働品/ battery OK 】です。【正規品/ genuine product 】です。【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。…………………………………… 商品の状態……………………………………比較的に使用感の少ないUSED品です。軽度の擦り傷はございますが、風防に気になるような傷は見受けられず、そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。アガットの人気モデルです！到着後すぐにご愛用いただけます♪…………………………………… 商品の詳細……………………………………カラー：ピンクゴールドサイズ：約1.5cm (リューズ含まず)腕周り：約15.5cm動作 ：確認済み(2022年11月電池交換済みです)付属品：なし…………………………………… その他……………………………………千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。【正規品保証】いたします。過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。……………………………………#そが#そがのアガット……………………………………ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/first/ファースト/silver/シルバー/classic/クラシック

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