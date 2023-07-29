【国内配送】 Pt900 美品 ダイヤモンド 計0.26ct ピアス ピアス(両耳用)

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小傷、汚れなどあります。
K18イエローゴールドアルマンダインガーネットピアス
状態は写真にてご確認下さい。
GUCCI ダブルG フラワーピアス【日本国内モデル】

シャネルNO.5香水ピアス　新品
画像枚数に制限があるためすべての状態画像を載せれていません。ご理解いただける方のみご購入ください。
【新品】プラチナ ピアス ブラックダイヤ

CHANEL シャネル　箱付き　パール　ピアス
写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。
ヴァンドーム青山 ピアス 両耳

CELINE♦︎ コンポジション ピアス 真鍮 ゴールド/シルバー
中古品になりますので
クリスチャン ディオール　ピアス
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クリスチャンディオール ピアス 両耳 ゴールド ロゴ ポストピアス ヴィンテージ

セール CHANELシャネル ピアス メタル No.5デザイン
説明不足の点や見落としがあるかもしれませんが、あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。
THE M JEWELERS チャンキーフープピアス 18金 ana Luisa

【新品・未使用】値下げ！LOUIS VUITTON ピアス
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【新品仕上げ済】タサキ パール ピアス アメリカン 750YG【11023】

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鑑定士による真贋の鑑定済みの正規品です。
a.b.ellie (エイビーエリー) ピアス 　ブライダルアクセサリー

R.ALAGAN ララガン　TINY TINY DOT PUFFY FOOPS
・疑問点は、購入前に質問をお願い致します。

ルイヴィトン　ピアス・エセンシャル V M63208

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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クラウン♡ティアラ【ノジェス】K10 揺れる クラウンモチーフ☆アガット 好きも
小傷、汚れなどあります。状態は写真にてご確認下さい。画像枚数に制限があるためすべての状態画像を載せれていません。ご理解いただける方のみご購入ください。写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。説明不足の点や見落としがあるかもしれませんが、あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。以前大手ブランドショップにて購入鑑定士による真贋の鑑定済みの正規品です。・疑問点は、購入前に質問をお願い致します。

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