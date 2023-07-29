【国内配送】 Pt900 美品 ダイヤモンド 計0.26ct ピアス ピアス(両耳用)

小傷、汚れなどあります。

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説明不足の点や見落としがあるかもしれませんが、あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

小傷、汚れなどあります。状態は写真にてご確認下さい。画像枚数に制限があるためすべての状態画像を載せれていません。ご理解いただける方のみご購入ください。写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。説明不足の点や見落としがあるかもしれませんが、あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。以前大手ブランドショップにて購入鑑定士による真贋の鑑定済みの正規品です。・疑問点は、購入前に質問をお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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