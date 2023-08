新作モデル "OLD" レザージャケット　ブルゾン　vintage 古着 ブルゾン

★ご覧頂きありがとうございます★

カドヤ KADOYA 革ジャン

即購入OK★送料無料です!

#古着本舗

#古着本舗ジャケット

______________________________________________

☑︎ Point

"OLD" レザージャケット ブルゾン vintage 古着

☑︎ Size

サイズ LL

肩幅48㎝

身幅55㎝

着丈65㎝

袖丈59㎝

実寸ご確認ください。

☑︎ Color / Design ブラック

☑︎ material /レザー

☑︎状態:古着なため多少使用感ございますが、普段古着を着られる方であれば、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

あくまで古着になりますのでご理解ある方のご購入お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

