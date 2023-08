『4年保証』 新品 【6/7まで 未使用】januka ロングイヤリング 黒蝶パール ヤヌカ ピアス(両耳用)

#januka

DENT

●価格:94,200円

●素材:K10,黒蝶パール

●サイズ:パール 9mm、全長 36mm

百貨店のポップアップで購入しました。

一生もの!と思って奮発しましたがライフスタイルが変わり出番なくしまったままになっております。手放すつもりがなかったので購入した際なお箱等は処分してしまいました。

せっかくのお品ですので着けてくださる方にお譲りさせてください☺︎

個体差があり照りの良いものを選ぶために、店頭で数回試着しましたが購入してからは未使用です。

【サイトより引用】

///DENT///

『DENT』The simple yet unique design of this

earrings from the DENT series utilizes a Tahitian Black Butterfly Pearl.

『DENT』は、タヒチ産の黒蝶パールを使用したシリーズ。パールの丸みに合わせて地金に凹みを作り、ぴったりとフィットするようにセッティング。

K10YGのストイックなラインに自然からなる黒蝶パールをのせた絶妙なコントラストが心地よいジュエリー。

少し大きめのパールを使用し、存在感のあるひと品です。

ゴールドバーの先に角度をつけ、サイドからの見え方にアクセントを加えました。

#hirotaka

#ヒロタカ

#TASAKI

#タサキ

#黒蝶真珠 お探しの方にも☺︎

商品の情報 ブランド タサキ 商品の状態 新品、未使用

