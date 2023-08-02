2022超人気 車載用 VERSOS 家庭用 ホワイト 冷蔵冷凍庫9L その他

自宅部屋にて2日程使用しましたが、

CELESTRON Star Sense Explorer LT 70 AZ

もっと容量の多い物を購入したいので出品します。ほぼ新品です！

RAG STAR バッグ型のレジャーシート

参考価格(Amazonにて18000円程度)

YETI 350ml タンブラー 12oz セット 最終値下げ



【Aki様専用】ソトネノキワミL 2/2

付属品は全て揃っています。

アイスランドクーラーボックス 45Q 玄人好みのTラッチの型式です

定格内容積···～10L未満

sleeping well cube◆インデルB/ポータブルカーエアコン/12V

タイプ···冷凍冷蔵庫

NATAL DESIGN GOOUT ウェルカムマット ネイタルデザイン

ドアの開き方···上開き

Coleman XTREME WHEELED COOLER 50QT

ドア数···1ドア

DOD キャリーワゴン ブラック 新品未開封 アウトドアワゴンキャンピングワゴン



山と道 5-Pocket Pants m グレー

ＶＳ-ＣＢ００９

コールマン クーラーボックス 51L 54QT スチールベルト クーラーシルバー

ACコード、シガーソケットコード有り。

COLT刻印 オールドポケットクリップナイフ 1997-1998



LFE x H&O ST2 M4 grip イベント限定デザイン グレー

商品説明

【新品】snow peak ストレッチFRパンツ メンズ

●－20度～20度まで1度単位での庫内温度設定が可能です。

インフレータブル カヌー

●庫内収納量の目安（容器の形状により異なります）：500mlペットボトル8本、350ml缶9本、190ml缶（コーヒー）24本

CHUMS ハッピーキャンピングフォールディングワゴン

本体サイズ：（約）幅420×奥行315×高255mm 6.2kg

キューブル IBP-200S ポータブル電源 60000mAh 222Wh

●容量：約9リットル

【新品未開封】EcoFlow ポータブル電源 DELTA2 大容量 1024Wh

●庫内サイズ：（約）幅250×奥行215×高155mm

GERBER SAKAI ナイフ

●電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V

inota ウィンドスクリーン グリーン 廃番

●消費電力：45W

未使用 ono kezuru 380 ネルデザイン neru design

●設定温度：-20～20度

【新品未使用】 nerudesignworks ネルデザインワークス マキバサミ

●冷却方式：コンプレッサー式

AOクーラー 12L カーボンブラック 美品

●コード長さ：AC電源コード＋アダプター約2m DC電源コード：約3.5m

新品未使用 キクナイフ/kikuknives バックアップ・ミニ



佐治武士 武蔵 240

こちらの商品は、保温が目的の為、庫内にはあらかじめ冷えた物を入れて下さい。

ドメティック モービルクール RC-1601 EGC 3wayポータブル冷蔵庫

常温の物を入れると庫内の温度が下がりにくく

車載冷蔵庫 冷凍 ポータブル 冷蔵庫 急速冷凍 40L キャンプ アウトドア

故障と勘違いされる可能性が有ります。

米田 刃物 鍛冶屋 フクロナガサ



キャリーワゴン アウトドア用ワゴン 耐荷重150kg ブレーキ付極太タイヤ

この商品はプチプチ、包装紙にて発送いたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

自宅部屋にて2日程使用しましたが、もっと容量の多い物を購入したいので出品します。ほぼ新品です！参考価格(Amazonにて18000円程度)付属品は全て揃っています。定格内容積···～10L未満タイプ···冷凍冷蔵庫ドアの開き方···上開きドア数···1ドアＶＳ-ＣＢ００９ ACコード、シガーソケットコード有り。商品説明●－20度～20度まで1度単位での庫内温度設定が可能です。●庫内収納量の目安（容器の形状により異なります）：500mlペットボトル8本、350ml缶9本、190ml缶（コーヒー）24本本体サイズ：（約）幅420×奥行315×高255mm 6.2kg●容量：約9リットル●庫内サイズ：（約）幅250×奥行215×高155mm●電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V●消費電力：45W●設定温度：-20～20度●冷却方式：コンプレッサー式●コード長さ：AC電源コード＋アダプター約2m DC電源コード：約3.5mこちらの商品は、保温が目的の為、庫内にはあらかじめ冷えた物を入れて下さい。常温の物を入れると庫内の温度が下がりにくく故障と勘違いされる可能性が有ります。この商品はプチプチ、包装紙にて発送いたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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