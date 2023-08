ご覧頂きありがとうございます。

2回、着用しております。

タグはありません。

大切に保管していたため普通に着る分にはまったく問題ありません。

好みが変わったので出品します。

(神経質な方はご遠慮ください)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

WACKO MARIA

ワコマリア

LEOPARD MOUNTAIN PARKA

NO : 23SS-WMO-NA03

COLOR : BEIGE

MATERIAL : POLYESTER 100%

サイズS

肩幅…52.5cm

身幅…66cm

着丈…72cm

袖丈…59cm

・2023年春夏の新作

・NANGA(ナンガ)とのコラボレーションによるマウンテンパーカー

・柔らかくマットな質感のレオパード生地を使用し、縫製はNANGAが担当した高品質な一枚

・左胸に"WACKO MARIA GUILTY PARTY"の刺繍、左袖に"NANGA"のネームタグが付いています

直営店やオンラインストア即完売のスペシャルコラボ。希少サイズのSです。

結構大きめのつくりです。

ご検討ください。

#wackomaria #ワコマリア #nanga #ナンガ #wackomariananga #ワコマリアナンガ #レオパード #豹柄 #マウンテンパーカ #マウンパ #木村拓哉 #菅田将暉 #野村訓一 #AURALEE #オーラリー #透けカーディガン #ユニセックスニット #モヘア #モヘアカーディガン #カーディガン #ユニセックス #comoli #コモリ #yaeca #ヤエカ #ciota #シオタ #ダイワピア39 #マルジェラ #メゾンマルジェラ #ANCELLM #アンセルム #古着 #古着男子

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

