沸騰ブラドン LP] [新品 Is 2点セット STROKES The / It This 洋楽

即購入歓迎 値下げ不可です。

(値下げ交渉のコメントは返信しません。ご了承ください)

新品・シュリンク未開封です

The STROKES ストロークスの1stアルバム

再発盤の2点セットです。

規格番号 / 1943978447- 1

アナログレコードなので、その流通経路などにおいて、元々音質に影響の無い小さな反りやジャケット等の角打ち・シワ・折れ・破損などが生じていることがございます。あらかじめご了承の上、お買い上げください。

—————

1999年にNYで結成。アルバート・ハモンドJr.(g)、ジュリアン・カサブランカス(Vo)を中心にした5ピース・バンド。2000年代の"ロックンロール・リバイバル"ムーヴメントを代表するバンドとして、その後のロック・シーンに大きな影響を与えた。本作は2001年に発売され、全世界が衝撃を受けたデビュー・アルバム。「ザ・モダン・エイジ」「ラスト・ナイト」がシングル・カットされた。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドやテレヴィションなどにつながるNYの空気を21世紀によみがえらせ、モダン・エイジのためのロックンロールと呼ばれる新たな潮流を生み出した。2002年に初来日、2003年には「サマーソニック03」に登場し話題となった。ストロークス

[新品 LP] Is This It / The STROKES 2点セット即購入歓迎 値下げ不可です。(値下げ交渉のコメントは返信しません。ご了承ください) 新品・シュリンク未開封ですThe STROKES ストロークスの1stアルバム再発盤の2点セットです。規格番号 / 1943978447- 1アナログレコードなので、その流通経路などにおいて、元々音質に影響の無い小さな反りやジャケット等の角打ち・シワ・折れ・破損などが生じていることがございます。あらかじめご了承の上、お買い上げください。—————1999年にNYで結成。アルバート・ハモンドJr.(g)、ジュリアン・カサブランカス(Vo)を中心にした5ピース・バンド。2000年代の"ロックンロール・リバイバル"ムーヴメントを代表するバンドとして、その後のロック・シーンに大きな影響を与えた。本作は2001年に発売され、全世界が衝撃を受けたデビュー・アルバム。「ザ・モダン・エイジ」「ラスト・ナイト」がシングル・カットされた。ヴェルヴェット・アンダーグラウンドやテレヴィションなどにつながるNYの空気を21世紀によみがえらせ、モダン・エイジのためのロックンロールと呼ばれる新たな潮流を生み出した。2002年に初来日、2003年には「サマーソニック03」に登場し話題となった。ストロークスSTROKES202100208500HH

