新品未使用タグ付きの商品です。

VANS wtaps コラボ スリッポン

Nikeオンラインで購入しました!

エアジョーダン1ロー トゥルーブルー

29cm CONVERSE DAIRIKU ALL STAR US HI

JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 LOW TRUE BLUE/CEMENT GREY-WHITE

サイズ27.0

品番 553558-412

今作はホワイトベースのレザーアッパーにトゥルーブルーのディテールが爽やかな印象をもたらしてくれる一足となっている。その上にライトグレーのスウッシュやアウトソール、シュータン、インソールといったパーツを備えている。明るい配色が特徴的なローカットモデルの登場

メインカラー···ブルー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

